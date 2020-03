News

Jeśli zainteresowało Was nadchodzące MMORPG od studia deweloperskiego Amazona, to przyszła pora na porcję nowinek. Redakcja serwisu IGN udała się do siedziby studia, gdzie zapoznała się z wczesną wersją New World, a swoimi wrażeniami podzieliła się na załączonym do wiadomości materiale. Poza obszernym komentarzem dotyczącym wersji próbnej znajdziecie tam także urywki gameplau. Jak zapowiada się New World?



Trudno jednoznacznie stwierdzić, bo nie dość, że Amazon nie pokazał wszystkich obiecanych mechanik, to te zaprezentowane wywołują mieszane uczucia. Na pierwszy plan wysuwa się tu dobrze zaprojektowany system walki, który został porównany do Dark Souls (no przecież). Jednak przygotowana przez twórców zawartość dla PvE wypada zwyczajnie słabo, powtarzalnie i wieje nudą. Komputerowi przeciwnicy to bardziej rozgrzewka i samouczek przed wszystkim, co czeka na nas w ramach PvP.



Osobiście mam wrażenie, że Amazon poszedł na spory kompromis w zakresie oprawy wizualnej, która ma swoje momenty, ale raczej nie zachwyca. Co innego na pokazach gameplayu w 2018 roku, ale tego, który mam w pamięci, nie mogę znaleźć, gdyż został usunięty z kanału twórców. Był downgrade?



New World zmierza wyłącznie na PC. Premiera w maju, ale jeszcze bez konkretnego terminu. Czekacie?

