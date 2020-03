Do zapowiedzi Call of Duty: Warzone bliżej, niż dalej? Wyciekły kolejne materiały, w tym gameplay z darmowego battle royale

News

Maria Wawrzyniak ,

Jeśli wierzyć najnowszym plotkom dotyczącym ujawnienia Call of Duty: Warzone, czyli darmowego battle royale do Modern Warfare, może stać się to nawet dzisiaj.

Jak donosi między innymi serwis DSOGaming, zgodnie z najnowszymi plotkami i przeciekami Warzone, czyli darmowy tryb battle royale do gry Call of Duty: Modern Warfare, może zostać oficjalnie ujawniony przez twórców jeszcze dzisiaj. We wspomnianej wiadomości znajdziemy bowiem zapis rozgrywki z Warzone, który wprawdzie został szybko zablokowany przez wydawcę gry – firmę Activision – tak ostatecznie pozwolono na udostępnianie materiału, co może sugerować, że zapowiedź jest znacznie bliżej, niż dalej. Najprawdopodobniej Call of Duty: Warzone zostanie wydane jako samodzielna darmowa produkcja, która będzie korzystać z systemu mikropłatności – twórcy mają nadzieję pozwolić w ten sposób grze na przyciągnięcie nowych graczy do marki. Według plotek do pracy nad Warzone wyznaczono zespół Raven Software, który ma zająć się rozwijaniem battle royale przez lata po jego debiucie, co z kolei pozwoli uniknąć konieczności opracowywania takiego trybu do każdej nowej odsłony Call of Duty.

https://youtu.be/B6R-xTYjK-o

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, a przecieki się sprawdzą, Call of Duty: Warzone zadebiutuje 10 marca bieżącego roku. Przypomnijmy jeszcze na koniec, że Call of Duty: Modern Warfare zadebiutowało 25 października 2019 roku na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Zainteresowanych odsyłamy również do naszego kompendium na temat gry (które na dniach zostanie wypełnione najnowszymi informacjami) oraz do recenzji.