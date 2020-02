News

Jeśli w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy Electronic Arts i BioWare nie dostarczyły Wam wystarczającej liczby argumentów, że w ich oczach gra Anthem jawi się jako całkowita porażka, to oto wisienka na torcie. Chociaż wypadałoby raczej pomyśleć o świeczkach, ale do tego trzeba przede wszystkim tortu. Nie było świeczek, tortu ani żadnych celebracji pierwszej rocznicy od rynkowego debiutu gry Anthem. Zarówno EA, jak i BioWare nie poruszyły tematu na swoich oficjalnych kanałach – w przeciwieństwie do graczy i kilku deweloperów.



Dwa dni temu, czyli w dniu pierwszej rocznicy Anthem o specjalny wpis na Twitterze pokusił się reżyser gry, Jonathan Warner. Twórca postanowił podziękować wszystkim, którzy bawili się na serwerach tytułu i oznajmił, że ostatni rok całkowicie zmienił jego życie. Znamienne było także wspomnienie społeczności, która pozostała przy grze. Ta też dała o sobie znać, publikując rozmaite przemyślenia związane z tytułem na forum reddit, ale rzetelność nakazuje wspomnieć, że tych też nie było zbyt wiele.



Anthem – jeśli wierzyć wypowiedziom byłych pracowników – od początku powstawał w trudach pod czujnym okiem korporacyjnej machiny Electronic Arts. Wydawca ustalił ramy projektu, które nie do końca korespondowały z tymi wytyczonymi przez deweloperów, dodatkowo narzucił technologię i mocno poganiał proces deweloperski. W rezultacie do graczy trafiła gra satysfakcjonująca, ale pełna bolączek, przez które została niemal skreślona na starcie.



Jeszcze w listopadzie dotarły do nas pierwsze wzmianki o planach gruntownego przeprojektowania tytułu, które niedawno znalazły potwierdzenie w oficjalnych komunikatach BioWare’u. Nie wiemy, kiedy Anthem 2.0 pojawi się na serwerach, ale pozostaje mieć nadzieję, że przy okazji drugiej rocznicy EA nie będzie traktować już marki po macoszemu.



Anthem dostępne jest na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

