Warszawski Klabater ogłosił najnowszą produkcję w swoim portfolio wydawniczym. Tą okazuje się survivalowa gra z elementami strategii i przygodówki zatytułowana Help Will Come Tomorrow. Tytuł zmierza na PC, PlayStation 4, Xboksa One oraz Nintendo Switch z datą premiery zaplanowaną na 21 kwietnia, a jego wyprodukowaniem zajmuje się ekipa z Arclight Creations. Przy okazji zapowiedzi wydawca uraczył nas istnym zalewem konkretów – przejdźmy do nich zatem.



Akcja Help Will Come Tomorrow rozgrywa się na terenie carskiej Rosji. Do naszej dyspozycji oddano grupkę ocalałych z tajemniczego ataku na kolej transsyberyjską, którzy próbują utrzymać się przy życiu. Musimy dbać o zaspokajanie podstawowych potrzeb ocalałych – gromadzeniu zapasów jedzenia, budowie schronienia czy chronieniu ich przed rozmaitymi niebezpieczeństwami. Kluczowe do sukcesu okażą się jednak relacje nawiązane pomiędzy poszczególnymi bohaterami. Trudne warunki wystawią ich na próbę i nierzadko będą zmuszeni postępować przeciwko własnym przekonaniom. Czy uda im się to przetrwać?

https://www.youtube.com/watch?v=UeaNRGK4GDc

Help Will Come Tomorrow na Kickstarterze

Produkcja Help Will Come Tomorrow jest w zaawansowanym stadium, co może też sugerować stosunkowo nieodległa data premiery. Producent uruchomił jednak zbiórkę na Kickstarterze, by pozyskać dodatkowe środki na zaawansowane testy jakościowe, szlif balansu rozgrywki, sesje QA oraz dogranie dodatkowych utworów do ścieżki dźwiękowej. Ekipa potrzebuje dokładnie 12 tysięcy dolarów, a w chwili pisania wiadomości zebrała już niemal ¼ wspomnianej kwoty. Niezdecydowani mogą zapoznać się z tytułem dzięki udostępnionej na Kickstarterze wersji demo.



Dla Klabatera jest to kolejna po We. The Revolution produkcja, która obok angażującej mechaniki rozgrywki oferuje poważną tematykę i dojrzałe podejście do realiów historycznych. Rzućcie okiem na załączone do wiadomości grafiki i materiały wideo. Premiera gry jeszcze w kwietniu.

gallery:13669

https://www.youtube.com/watch?v=ERdxjWsiHh8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=B0wHCqETQmE&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=iX3I7_YYvfg&feature=youtu.be

