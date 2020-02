News

Wygląda na to, że na oficjalny debiut pecetowej wersji gry Metro Exodus czekało bardzo wielu graczy. Nawet jeśli tytuł oficjalnie trafił na PC, PlayStation 4 i Xbox One, to wciąż setki tysięcy użytkowników Steam wolało odczekać 12 miesięcy, niż sięgnąć po grę z rąk innego dystrybutora. W najnowszym sprawozdaniu prezes grupy Embracer (właściciela THQ Nordic), Lars Wingefors, przyznał, że jest bardzo zadowolony z popularności tytułu na Steam. Jednocześnie ujawnił, że w ciągu zaledwie kilku dni od premiery po Metro Exodus sięgnęło około 200 tysięcy klientów Steam. Oczywiście mogły mieć na to wpływ także powiązane z premierą promocje, ale ostatecznie gra jest już na rynku od przeszło roku.



Metro Exodus było pierwszą z gier, której ekskluzywny charakter dla Epic Games Store spotkał się z otwartą i trwającą do dziś krytyką. Sama gra spotkała się z ciepłym przyjęciem recenzentów, osiągając średnią ocen na pułapie 82 punktów (PC) dla ponad 50 opinii. Dodatkowo nawet w sklepie Epic wydawcy nie mogli narzekać na zainteresowanie tytułem i ogłosili, że po ten sięgnęło przeszło 2,5 miliona użytkowników więcej, niż po wcześniejsze produkcje.



Metro Exodus to postapokaliptyczna gra akcji bazująca na prozie Dmitrija Głuchowskiego. Tytuł dostępny jest na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

https://www.youtube.com/watch?v=Yt67BHd-oRA

