Jeśli od dłuższego czasu przymierzaliście się do odświeżenia sobie serii Far Cry, to ciekawym wyborem byłoby sięgnięcie po czwartą, wydaną w 2014 roku odsłonę. Modder znany jako BigTinz postanowił poszukać w Far Cry 4 zdecydowanie większej immersji, a następnie podzielił się swoimi odkryciami w modyfikacji Redux. Ta zmienia masę pomniejszych elementów determinujących wrażenia z rozgrywki tak, by całość była nieco bardziej wiarygodna, a przy tym dalece satysfakcjonująca. Przy okazji zmniejszył także rolę wież Ubisoftu, co może się spodobać fanom otwartych światów.



Dzięki modyfikacji Far Cry 4 Redux będziemy poruszać się nieco wolniej, ale za to skakać wyżej. Jednocześnie pojawiła się opcja manualnego przeładowania broni, a te – co najważniejsze – będą dostępne w komplecie już od początku rozgrywki, chociaż będziemy musieli je kupić. Pojawiły się także nowe dodatki do elementów uzbrojenia, a także zwiększony zasięg dla wybranych z nich. Przy okazji z HUD-a zniknęły wszystkie najmniej istotne informacje, tak by zminimalizować przeszkody w podziwianiu wykreowanego świata. Wspomniane już wieże służą teraz wyłącznie do odkrywania mgły wojny – nie otrzymamy już dzięki nim nowej broni, a cała mapa gry dostępna jest już na starcie. Brzmi nieźle? To kierujcie się pod ten adres, gdzie znajdziecie pliki Far Cry 4 Redux.



Far Cry 4 zadebiutowało w listopadzie 2014 roku na PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 i Xbox One.

