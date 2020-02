Tech

Nawet jeśli w tym roku konsole będą dominować na językach graczy, to prezes firmy Nvidia, Jensen Huang, nie przestaje walczyć o atencję fanów elektronicznej rozrywki. Podczas najnowszego spotkania sprawozdawczego z inwestorami ogłosił, że jeśli segment gamingowych laptopów utrzyma tendencję wzrostową, to już wkrótce te będą najpopularniejszymi konsolami. Na potwierdzenie tego śmiałego wniosku przypomniał, że rynek notebooków rejestruje dwucyfrowy wzrost w każdym z ostatnich ośmiu kwartałów i nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić.



Oczywiście w centrum zainteresowania prezesa Zielonych były wydajne i lekkie stacje opatrzone dopiskiem Max-Q. Te jego zdaniem są prawdziwym przełomem w branży, gdyż udało się zamknąć moc kart RTX w komputerze przenośnym, a ten dodatkowo jest nie tylko lekki, ale też bardzo cienki. Przy okazji dowiedzieliśmy się także, że najsłabsza jednostka z rodziny RTX – 2060 – doczekała się obniżki sugerowanej ceny, tak, by większa liczba graczy mogła poznać zalety RTX.



Nie Sony, Microsoft ani Nintendo a laptopy? Oczywiście trudno zaprzeczyć dynamice, która towarzyszy nieustannemu rozwojowi rynku notebooków, ale czy rynek PC mógłby ostatecznie i na dobre pożegnać konsole? Cóż, jeśli firmy w dalszym ciągu będą inwestować w streaming, to może się okazać, że jednocześnie znikną z rynku zarówno jedni, jak i drudzy, a do zabawy będzie służyć jedynie smartfon. Co o tym myślicie?

Przypomnijmy, że jeszcze w ubiegłym rynku Huang stwierdził, że niezależnie od podzespołów konsol nowej generacji, te i tak nie mogą równać się z mocą kart GeForce RTX 2080.

