Karta RTX 2080 mocniejsza niż konsole nowej generacji – przekonuje szef Nvidii

Tech

LM ,

Ciekawe doniesienia z GTC China 2019 – podczas konferencji firmy Nvidia, jej prezes, Jensen Huang, zapewnił, że karta grafiki RTX 2080 zaoferuje znacznie więcej mocy niż GPU, które znajdziemy w konsolach nowej generacji. Tym stwierdzeniem przekonywał, że komputery osobiste nawet w dobie dziewiątej generacji konsol będą najlepszą platformą do grania, ale w samej prezentacji jest sporo niewiadomych.

Formułując przytoczony w tytule wiadomości wniosek, Nvidia nie ujawniła konkretnego modelu konsoli i jej producenta. Tym samym możemy zakładać, że mowa tu zarówno o sprzęcie Sony, jak i Microsoftu. Jednocześnie warto zauważyć, że nawet dysponujące nieco słabszymi parametrami karty umieszczane w konsolach dzięki zoptymalizowaniu aplikacji pod jedną konkretną konfigurację sprzętową wciąż mogą poszczycić się całkiem niezłymi osiągami.



Czy konsole otrzymają karty słabsze od RTX 2080? Zakładam, że tak, gdyż najważniejszym kryterium związanym z zakupem sprzętu, będzie oczywiście jego cena. Tym samym producenci muszą iść na pewne kompromisy, a i tak zapewne dopłacą do każdego wysłanego do klienta modelu. Bez konkretnych specyfikacji trudno o daleko idące wnioski, ale jedno jest pewne – postęp jest nieunikniony, więc pod znakiem zapytania pozostaje jedynie to, jak duży skok jakości czeka nas z nowymi konsolami.



Oczekujmy połowę tego, co nam obiecują, a i tak będziemy zadowoleni.

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl.