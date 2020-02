News

LM ,

Dobra wiadomość dla fanów soulslike’ów, a w szczególności serii Nioh rozwijanej w japońskim Team Ninja. Studio poinformowało za pośrednictwem Twittera, że udało mu się zakończyć przygotowanie premierowej wersji Nioh 2 dla konsol PlayStation 4. Złoty nośnik z premierowym buildem powędruje teraz do tłoczni, a nam pozostaje wyczekiwać zaplanowanej na 13 marca daty premiery tytułu.



Nioh 2 to kontynuacja wydanej w 2017 roku gry RPG akcji o przygodach Williama, anglika, który trafia do Kraju Kwitnącej Wiśni w dobie Sengoku, by poznać moc tajemniczego surowca, Amrity. Jednak tym razem twórcy pozwolą nam wykreować własnego bohatera, który weźmie udział w wydarzeniach następujących po akcji pierwowzoru. Na tę chwilę pewne jest, że gra solidnie da popalić wszystkim pretendentom – już przy okazji bety wypominaliśmy twórcom wysoki poziom trudności, a ci niedawno zadeklarowali, że gry ułatwiać nie będą. Zamierzają za to wydać pakiet trzech fabularnych DLC, które wzbogacą opowieść podstawki i wprowadzą nowe mechaniki.



Nioh 2 ukaże się 13 marca na PlayStation 4. Być może wzorem pierwszej odsłony gra doczeka się także kompletnego wydania na PC, ale na razie twórcy nie podnoszą tego tematu. Wspominają za to o nowym Ninja Gaiden, które mogłoby zagościć na konsolach PlayStation 5.

https://twitter.com/nioh_game/status/1227517701410709504

https://www.youtube.com/watch?v=WecbPjqclX8&feature=emb_title

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl