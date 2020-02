News

Wygląda na to, że społeczność modderów zaangażowana w poszukiwania wszystkich szczątków zawartości ukrytych w kodzie gry Bloodborne z 2015 roku, jeszcze długo nie przestanie nas zaskakiwać. Tym razem dowiadujemy się, że widoczny jedynie podczas scenki wprowadzającej do zabawy Blood Minister, w pierwszych wersjach gry był pełnoprawną postacią niezależną.



Warto zaznaczyć, że sam Blood Minister poza udziałem w pierwszych minutach gry pojawia się już dużo później, jednak martwy, co sprawia, że nie mamy stuprocentowej pewności, że to ta sama postać. Jednak nowe znalezisko sugeruje, że ten miał prawdopodobnie odgrywać rolę przewodnika po świecie Yharnam. Usunięte z finalnej wersji gry kwestie dialogowe poruszają wątek plagi, która nawiedziła miasto oraz nadziei na znalezienie lekarstwa. Dodatkowe wypowiedzi odwołują się do jednego z późniejszych bossów w grze, Córy Kosmosu Ebrietas – tu Blood Minister wspomina o wyniesieniu jej gatunku, który jednak ją samą ominął. Rzućcie okiem na załączony poniżej materiał użytkownika Lance McDonald.



Bloodborne, tak jak zapewne pozostałe dostępne na rynku gry, podczas procesu deweloperskiego przeszedł masę przeobrażeń. W przypadku innych tytułów znaczenie wyciętych scen może być niewielkie, ale biorąc pod uwagę fakt, że twórcy skłaniają nas do samodzielnego interpretowania fabuły – każda z utraconych informacji może być na wagę złota.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=210&v=0lUm519EnUw&feature=emb_title

