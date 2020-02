News

LM ,

Zgodnie z informacjami ujawnionymi podczas ubiegłorocznych targów gamescom, jeszcze w tym roku SEGA wypuści na rynek najnowszą strategię od Amplitude Studios – Humankind. Twórcy uznanej przez graczy i krytyków marki Endelss porywają się na niemal 30 lat rozwoju sygnowanej nazwiskiem Sida Meiera marki Civilization, ale mają na to swój własny pomysł. Na najnowszym materiale wideo twórcy przekonują, że to właśnie idea stworzenia rzeczonej produkcji poskutkowała uformowaniem Amplitude, a twórcy przez lata szkolili się w produkowaniu strategii, właśnie po to, by stworzyć Humankind. Przy okazji możemy rzucić okiem na kolejne fragmenty z rozgrywki, aczkolwiek te niezmiennie pochodzą z wersji pre-alfa.



Tak jak we wcześniejszych komunikatach, twórcy podkreślili znaczenie rozmaitych kombinacji na rozwój własnej cywilizacji – tę wykreujemy z ponad 60 rozmaitych kultur. Jednocześnie dowiedzieliśmy się, że całość bazuje na scenariuszach ukazujących alternatywną wersję historii świata, a to my nadamy im bieg. Mówiąc o nas, mają konkretnie na myśli graczy, gdyż jak wcześniej ujawniono, podczas zabawy w Humankind nie wcielimy się w żadną z historycznych postaci, a stworzymy własnego awatara z pomocą kreatora postaci. Humankind z pewnością zapowiada się obiecująco i chociaż stylem graficznym bardzo mocno przypomina wydane w 2016 roku Civilization VI, to liczymy na masę oryginalnych pomysłów w mechanikach rozgrywki.



Humankind ukaże się jeszcze w tym roku wyłącznie na PC.

https://www.youtube.com/watch?v=HlfUtaxkEKE

