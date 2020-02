News

LM ,

Zaskakujące nowiny zza oceanu. Okazuje się, że jeden ze współzałożycieli Rockstar Games i ojciec sukcesu marki Grand Theft Auto – Dan Houser – po ponad 20 latach rozstaje się na dobre z firmą. Wiadomość przekazało Take-Two Interactive, oczywiście nie podając niczego, co mogłoby wyjaśnić powody takiego obrotu spraw. Wygląda jednak na to, że Dan Houser postanowił zwyczajnie odpocząć od branżowej zawieruchy, od niemal roku i tak przebywał na urlopie. Drogi jednego z braci Houserów i Rockstar Games rozejdą się dokładnie 11 marca, ale wszystko wskazuje, że brat bohatera niniejszej wiadomości – Sam – dalej będzie kierował działaniami ekipy.



Wiadomość smutna, szczególnie że Dan Houser „maczał palce” w bestsellerowych markach Rockstara, na czele ze wspomnianym już GTA czy Red Dead Redemption. Oczywiście najważniejsze jest, by sam zainteresowany był zadowolony ze swojej pracy i dokonań, ale nie ma co się łudzić – decyzja Housera będzie wspominana przy okazji każdego najmniejszego potknięcia firmy. Cóż, liczymy, że po dłuższej przerwie Dan Houser powróci na łono game developmentu, ale jego plany nie są jak dotąd znane.



Tymczasem studia Rockstara w pocie czoła pracują nad Grand Theft Auto VI, spijają szampana nad sukcesami GTA Online oraz Red Dead Online, a także efektywnie korzystają z ogromnej ulgi podatkowej od brytyjskiego rządu.

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl