Zombie Army 4: Dead War z przepustką sezonową

News

Adam Berlik ,

Zombie Army 4: Dead War, czyli kooperacyjna strzelanka o zombie dla czterech graczy, zadebiutuje już jutro w wersjach na PC, Xbox One i PlayStation 4. Autorzy ze studia Rebellion już dbają o to, by strzelanie do nieumarłych szybko nam się nie znudziło. Zapowiedziano bowiem Season Pass 1, czyli pierwszą przepustkę sezonową do gry, w której znajdziemy sporo dodatkowej zawartości.

Każdy, kto zdecyduje się na zakup pierwszego Season Passa do Zombie Army 4: Dead War otrzyma trzy nowe misje w kampanii, cztery pakiety bohaterów zawierające grywalne postacie dla wszystkich trybów rozgrywki, dziewięć zestawów z nowymi rodzajami broni, nowe skórki i nowe stroje.

https://www.youtube.com/watch?v=t3vKsD_A9JE