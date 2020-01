Farming Simulator 19 za darmo w Epic Games Store, za tydzień aż trzy darmówki

News

Maria Wawrzyniak ,

Od dzisiaj od godziny 17:00 możecie pobrać nową produkcję w ramach cotygodniowych darmówek dostępnych w Epic Games Store. Kolejnym darmowym tytułem jest Farming Simulator 19 – gra będzie dostępna do 6 lutego, również do godziny 17:00. Jeżeli więc dodacie ją do swojej biblioteki do tego czasu, zostanie w niej na zawsze. Za tydzień w czwartek zostaną z kolei udostępnione aż trzy gry oparte na popularnych grach planszowych i będą nimi kolejno: Carcassonne, Ticket to Ride oraz Pandemic. Przypomnijmy, że firma Epic Games zdecydowała się kontynuować rozdawnictwo gier na swojej platformie przez cały kolejny – w tym przypadku bieżący – rok.

Farming Simulator 19 to kolejna część kultowego cyklu symulatorów farmy, która zadebiutowała 20 listopada 2018 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Warto zaznaczyć, że ostatnio dowiedzieliśmy się, iż zamiast nowej części, w bieżącym roku otrzymamy jeszcze trzy dodatki do Farming Simulator 19, które mają objąć łącznie aż 90 nowych pojazdów i narzędzi. To oznacza, że całkowita ich liczba wzrośnie do 450. W notce prasowej opublikowanej między innymi na portalu Gamasutra czytamy również o nowych partnerach, co może oznaczać, że fani doczekają się sprzętu nowych firm w grze.

