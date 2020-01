Sony zarejestrowało znak handlowy PlayStation 5 w Europie. Prezentacja sprzętu lada dzień?

News

Wygląda na to, że niedawne pogłoski o mającej odbyć się w lutym prezentacji PlayStation 5 są o krok bliżej od potwierdzenia. Redakcja serwisu LetsGoDigital wpadła na wniosek o rejestrację znaku towarowego w Europie dla konsoli PlayStation 5, który zrealizowano z dniem 28 stycznia. Oczywiście wydaje się, że to żadna rewelacja, gdyż podobne działania w Kraju Kwitnącej Wiśni SIE podejmowało już od dawna, ale warto tu zwrócić uwagę na fakt, że rejestracja znaków handlowych Sony w Europie odbywała się zazwyczaj na ostatniej prostej do oficjalnej prezentacji urządzenia na specjalnej imprezie. Czy tak będzie i tym razem? Bardzo możliwe, gdyż jeszcze w połowie stycznia w nowojorskim Sony Square rozpoczęło się wydarzenie Experience PlayStation dla fanów marki i niewykluczone, że przed zaplanowanym na 16 lutego końcem imprezy już dowiemy się wielu nowinek o konsoli.



Jeśli wciąż nie wiecie czego spodziewać się po PlayStation 5, to warto sięgnąć po nasze kompendium z podsumowaniem wszystkich oficjalnych doniesień i przecieków związanych z najnowszą generacją konsol Sony.

