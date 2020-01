Walka z Wiedźmina okiem… wiedźmina – Henry Cavill i rzeź w Blaviken scena po scenie

Popkultura

LM ,

Włodarze platformy Netflix opublikowali na swoim oficjalnym kanale kolejny materiał promocyjny swojego hitowego serialu z Henrym Cavillem w roli głównej – Wiedźmin. Tym razem otrzymaliśmy analizę starcia w Blaviken, które zapewniło Geraltowi z Rivii jego niesławny przydomek, a na ujęcia na warsztat bierze nie kto inny, a główny zainteresowany – Henry Cavill. Rzućcie okiem na załączony do wiadomości materiał.

Wygląda na to, że Netflix poważnie zabrał się za akcję promocyjną serialu, która pozwoli spędzić przed telewizory dodatkowych ciekawskich, zarówno dla wydanego już na platformie pierwszego sezonu Wiedźmina, jak i jego kontynuacji. Chociaż przed oficjalnym debiutem serii Netflix skąpił nam choćby kilku kadrów, to teraz regularnie korzysta ze swoich mediów, by raczyć nas nowinkami z udziałem głównej obsady.



Serial Wiedźmin zadebiutował 20 grudnia na Netflix i chociaż całość bazuje na prozie Andrzeja Sapkowskiego, to sam pisarz nie brał czynnego udziału w pracach nad nim. Dlaczego? Tego dowiecie się tutaj.



Jak rzeź w Blaviken postrzega spec od broni białej? Zaskakująco dobrze – więcej szczegółów pod tym adresem.

https://www.youtube.com/watch?v=oxIFvTg23h8

