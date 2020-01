Andrzej Sapkowski miał niewielki udział w serialu Wiedźmin gdyż… nie lubi się przepracowywać

Popkultura

LM ,

Od premiery pierwszego sezonu serialu Wiedźmin na platformie streamingowej Netflix minął przeszło miesiąc, ale jak dotąd nie mieliśmy okazji dowiedzieć się, co tak właściwie o jego sukcesie sądzi twórca uniwersum – Andrzej Sapkowski. Jak dotąd, bo wczoraj na łamach serwisu Gizmodo ukazał się wywiad z pisarzem. Tym samym dowiedzieliśmy się, jak znaczny udział miał Sapkowski w powstanie serialu; czy nadał mu właściwy kierunek; i jak widzi swoją przyszłość. Okazuje się, że rola Sapkowskiego w powstawaniu Wiedźmina od Netflix była bardzo znikoma i to na jego własne życzenie. W przywołanym wywiadzie stwierdził, że nie lubi pracować zbyt ciężko czy zbyt długo, a tak właściwie, to nie lubi pracować wcale. Na dokładkę przytoczył słowa z Ewangelii św. Jana i poprosił, żeby ten bez winy pierwszy rzucił kamieniem.



Sapkowski nie tylko nie chciał brać czynnego udziału w pracach nad serią, ale też postanowił oddać jej twórcom całkowitą twórczą swobodę. Wyznał, że nie narzucał producentom własnej wizji Wiedźmina i nie zabiegał o nic konkretnego – wspierał ekipę dobrą radą tylko wtedy, gdy twórcy sami się do niego zgłaszali. Przy okazji przyznał, że duży wpływ na podjęcie współpracy dotyczącej rzeczonego serialu miało pozytywne usposobienie i przyjazne nastawienie jego rozmówców. Jednocześnie sarkastycznie wyznał, że nie uronił łzy, gdy dowiedział się, że niezbędny będzie dodruk Ostatniego życzenia na Zachodzie.



Zapytany o wizję swojej przyszłości przytoczył słowa Joe Abercrombie, jednego ze swoich ulubionych pisarzy, wedle którego życie nie jest takie kolorowe i najlepszym wyjściem jest zredukowanie swoich oczekiwań, by dać się pozytywnie zaskoczyć.



Wiedźmin od Netflix zadebiutował z pierwszym sezonem 20 grudnia i od razu wskoczył do czołówki najpopularniejszych produkcji. Ekipa filmowa już pracuje nad drugim sezonem, który zaplanowano na 2021 rok, a obok niego powstaje serial animowany Wiedźmin: Zmora Wilka.

