Wiedźmin Netflix – ile serialowy Jaskier ma w sobie z Polaka?

Popkultura

Polski oddział platformy Netflix opublikował na swoim kanale kolejny materiał promujący pierwszy sezon serialu Wiedźmin. Podczas gdy ostatnio główni bohaterowie serii zmagali się z oryginalnymi nazwami miejsc i postaci, tym razem wcielający się w Jaskra Joey Batey musiał udowodnić, że słowiańska kultura nie jest mu obca. Tym samym dowiedzieliśmy się, co wie o zabawach na trzepaku, skokach narciarskich, topieniu Marzanny, a także ile razy oglądał film Kevin sam w domu. Rzućcie okiem na załączony do wiadomości materiał.



Przy okazji warto wspomnieć, że odpowiedzialna za serię ekipa już pracuje nad drugim sezonem Wiedźmina, ale efekt ich pracy zobaczymy najszybciej w przyszłym roku. Co jednak równie ważne, Lauren S. Hissrich w niedawnym wywiadzie potwierdziła, że zakończenie serialu będzie tożsame z prozą Sapkowskiego, co oznacza, że przy zaprezentowanym przez filmowców tempie rozwoju akcji, Wiedźmin nie zakończy się na drugim sezonie.



Jeśli nie mieliście okazji zobaczyć, to kompletny, składający się z 8 odcinków pierwszy sezon Wiedźmina, czeka na Was na platformie streamingowej Netflix od 20 grudnia.

https://www.youtube.com/watch?v=MPPVKewQtFY

