Szermierka w serialu Wiedźmin Netfliksa pod lupą specjalisty – Geralt macha jak cepem, a może jest w tym coś więcej?

Użytkownik serwisu YouTube specjalizujący się we wszystkich niuansach i ciekawostkach związanych z bronią białą znany jako Skallagrim postanowił podzielić się z członkami społeczności swoimi spostrzeżeniami, związanymi ze sceną walki ujętą w pierwszym odcinku serialu Wiedźmin. Od premiery pierwszego sezonu na Netflix minęło już kilka dni, więc zakładamy, że mieliście okazję zobaczyć całą serię co najmniej raz, a jeśli nie, to ostrzegamy, że w załączonym wideo znajdzie się kilka spojlerów. Jedynie krótkiego fragmentu pierwszego epizodu, ale jednak.



Okazuje się, że realizujący serial eksperci od szermierki solidnie wywiązali się ze swoich obowiązków, ale wciąż nawet dla pojedynczej sceny walki można znaleźć kilka elementów, które za nic nie miałyby szans w realnej walce. Ostatecznie wciąż mówimy tu o obdarzonym nadprzyrodzonymi mocami mutancie ze świata fantasy, więc sporo w tym zakresie da się odpowiednio wyjaśnić lub umotywować odpowiednimi wywołaniem zachwytu u widzów. Co zagrało odpowiednio, a co jest jedynie popisem? Rzućcie okiem na załączony do wiadomości materiał.



Serial Wiedźmin zadebiutował na platformie Netflix 20 grudnia, a już wkrótce odpowiedzialna za niego ekipa przystąpi do prac nad kolejnym sezonem.

https://www.youtube.com/watch?v=BfUPfy04uwo

