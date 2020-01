Kolejna niezależna perełka za darmo na Epic Games Store. A za tydzień prawdziwy hit!

The Bridge, niezależna produkcja The Quantum Astrophysicists Guild z 2013 roku, jest teraz dostępna za darmo na Epic Games Store.

Jest to logiczna łamigłówka, która zmusza gracza do zmiany swoich dotychczasowych przyzwyczajeń dotyczących fizyki i perspektywy. To tak, jakby Escher spotkał się z Isaakiem Newtonem. Manipuluj grawitacją, by sufit stał się podłogą, gdy Ty będziesz ryzykownie manewrować pośród niestworzonych budowli.