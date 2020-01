Angielska służba zdrowia nawołuje do walki z lootboksami w grach

News

Claire Murdoch, dyrektorka służby zdrowia w Anglii ds. zdrowia psychicznego (NHS – National Health Service) wezwała producentów gier zawierających lootboksy i mikropłatności do podjęcia działań w sprawie zwiększonego ryzyka uzależnienia od hazardu wśród młodych graczy. Oficjalne oświadczenie możecie znaleźć pod tym adresem. Według Murdoch należy całkowicie wycofać tytuły, które zawierają wspomniane skrzynki z łupem, albo przynajmniej nałożyć restrykcyjne limity na zakupy i wszelkie mikrotransakcje w grach. Ewentualnie wypadałoby poinformować kupującego o szansie na wylosowanie konkretnego przedmiotu. Zdaniem dyrektorki sprzedaż lootboksów w grach powinna być zakazana – dzięki temu dzieci nie będą wówczas narażone na uzależnienie od hazardu.

Szczerze mówiąc, żadna firma nie powinna wystawiać dzieci na uzależnienie i uczyć je hazardu poprzez gry zawierające skrzynki z łupem. Żadna firma nie powinna próbować sprzedawać dzieciom losowych skrzynek – więc tak, sprzedaż ta powinna się zakończyć. Stawką jest zdrowie młodych ludzi i chociaż National Health Service tworzy nowe, innowacyjne usługi dostępne dla rodziny w ramach planu długoterminowego, tak problemu nie rozwiążemy samodzielnie. Dlatego inne części społeczeństwa muszą zrobić wszystko, co w ich mocy, aby ograniczyć ryzyko wystąpienia uzależnienia u dzieci.

Na pewno takie wezwanie nagle w magiczny sposób nie zmieni obecnej sytuacji, jednak warto zaznaczyć, że to nie jest pierwszy raz, kiedy problem został wzięty pod lupę przez organizacje, które z grami wideo nie mają wiele wspólnego. Tyle że nawet sami producenci gier zauważyli problem ze skrzynkami – giganci, tacy, jak Sony, Nintendo czy Microsoft postanowili opracować nową politykę wobec lootboksów, która ma wejść w życie jeszcze w tym roku. Co więcej, wygląda na to, że pierwsze kroki zostały już podjęte – skrzynki zniknęły już z niektórych produkcji, jak chociażby z Rocket League, zaś Call of Duty: Modern Warfare nie ma ich nawet od premiery.

