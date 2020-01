Call of Duty: Modern Warfare – Sezon Pierwszy potrwa dłużej, niż pierwotnie planowano

News

LM ,

Jeśli należycie do grona szczęśliwych posiadaczy gry Call of Duty: Modern Warfare, to zapewne ucieszy Was fakt, że Infinity Ward postanowiło dać Wam więcej czasu na domknięcie przepustki Sezonu Pierwszego. Zgodnie z najnowszym komunikatem dewelopera, aktualny sezon został przedłużony aż o 8 dni i zakończy się dokładnie 11 lutego. Z jednej strony daje Wam to więcej czasu na pracę nad progresją przepustki, a z drugiej, możecie spodziewać się kolejnych nowinek, które trafią na serwery jeszcze w Sezonie Pierwszym.



Jedną z potwierdzonych nowości będzie kusza, która pojawi się niebawem wraz z dedykowanym wyzwaniem. Obok niej możecie spodziewać się także kolejnych dni z premiami do progresji czy punktów doświadczenia broni, a najbliższe przypadają na nadchodzący weekend. Na tę chwilę twórcy nie wskazali, czy Sezon Drugi rozpocznie się bezpośrednio po zakończeniu aktualnego.



Call of Duty: Modern Warfare dostępne jest na PC, PlayStation 4 i Xboksie One.

https://www.youtube.com/watch?v=6-0jkgvdrfs&feature=emb_title

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl