Oto, jak prawdopodobnie wypadła sprzedaż tytułów ekskluzywnych w Epic Games Store

Maria Wawrzyniak ,

Wczoraj dowiedzieliśmy się, że sklep Epic Games Store postanowił przedłużyć akcję rozdawnictwa darmowych gier na kolejny, czyli bieżący rok. Poznaliśmy również wyniki finansowe firmy za miniony rok, aby na koniec dostać również listę najpopularniejszych gier, aczkolwiek firma zdecydowała się nie zdradzać dokładnych wyników sprzedaży poszczególnych tytułów. Ciekawość graczy postanowił jednak zaspokoić serwis PlayTracker, który zajmuje się zbieraniem danych z poszczególnych platform za pomocą API oraz własnych skryptów. Trzeba jednak zaznaczyć, że opublikowane tam dane są szacunkowe – nie zmienia to jednak faktu, że są zarazem naprawdę godne zaufania, bowiem bazowano zarówno na informacjach zebranych od wydawców i deweloperów, jak i statystykach z usług konsolowych. Dzięki temu serwisowi udało się odjąć wyniki sprzedaży tytułów w wersjach na Xbox One oraz PlayStation 4 od ogólnej sprzedaży.

Chyba dla nikogo nie jest zaskoczeniem zajęcie pierwszego miejsca przez grę Borderlands 3 – była to jedna z największych premier ubiegłego roku, aczkolwiek ciekawe jest to, że serwis PlayTracker zaznaczył, iż w porównaniu z wersjami konsolowymi aktywność użytkowników w wydaniu pecetowym jest znacznie mniejsza. Gdyby także porównać powyższą listę z największymi hitami ubiegłego roku w sklepie Steam, Borderlands 3 znalazłoby się w kategorii platynowej, zaś World War Z, Metro Exodus, Satisfactory, Control oraz The Outer Worlds w złotej. Dość zaskakujący jest jednak brak Red Dead Redemption 2 na obrazku – serwis PlayTracker oszacował, że wersja pecetowa rozeszła się w 4 milionach egzemplarzy, z czego 400 tysięcy przypada na Steam. Z drugiej strony mamy jednak firmę SuperData, według której w pierwszym miesiącu w Epic Games Store sprzedało się 408 tysięcy sztuk RDR2. Nie wiemy więc dokładnie, jak wygląda sytuacja.

