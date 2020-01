News

Wygląda na to, że przebudzone przy okazji 10-lecia League of Legends studio Riot Games nie próżnuje. Zaledwie przed kilkoma miesiącami usłyszeliśmy o wielu nowych projektach – część z nich jest już bliska grywalnej wersji, podczas gdy niektóre niedługo trafią na rynek, a tymczasem ekipa prezentuje kolejny. Zapowiedziano grę planszową osadzoną w uniwersum LoL-a zatytułowaną Tellstones: King’s Gambit. Szczegółów rozgrywki jeszcze nie podano, ale już teraz wiemy, że akcja gry przeniesie nas do Demacji, gdzie 2-4 graczy sprawdzi się w sztuce blefowania.



Warto wspomnieć, że jest to drugi projekt gry planszowej od Riot Games zaraz po wydanym w 2016 roku Mechs Vs Minions. Na jej potrzeby powstało sporo zawartości fabularnej i dedykowane figurki. Przy Tellstones: King’s Gambit amerykanie stawiają na dynamiczną rozgrywkę, której hasłem przewodnim będzie rywalizacja pomiędzy graczami. Tym samym możemy spodziewać się małego pudełka ze skąpą zawartością, które doskonale sprawdzi się w podróży czy na małych przestrzeniach. Nie wskazano jeszcze, kiedy Tellstones: King’s Gambit trafi na rynek, ale gdy pojawią się dodatkowe szczegóły, to na pewno się o tym dowiecie.

