Sony znów opuści E3? "To będzie duży błąd"

Już po raz drugi z rzędu Sony nie planuje uczestniczyć w targach E3 – podają dwa niezależne źródła. Do 2018 roku japońska firma była obecna na wszystkich edycjach imprezy, ale w zeszłym roku postanowiła się z niej wycofać. Wygląda na to, że taką samą decyzję podejmie i tym razem, co może wydawać się o tyle niezrozumiałe, że właśnie w tym roku na rynek trafi nowa konsola spółki, PlayStation 5.

- Z tego, co wiem, nie planują uczestniczyć w targach – mówi na łamach VGC analityk Wedbush Securities, Michael Pachter. – Uważam to za duży błąd. Deklarowane przez nich skupienie na konsumencie nie jest zbieżne z absencją na największej branżowej imprezie. Mam nadzieję, że zmienią zdanie, ale jestem sceptyczny – dodaje.

Według anonimowych źródeł VGC, zespół odpowiedzialny za organizację pokazu Xboksa pracuje z przekonaniem, że Sony nie pojawi się na E3. Ten sam serwis podaje jednak, że japoński gigant byłby zainteresowany powrotem na targi, ale pod pewnymi warunkami. Być może pomocna okaże się obecność Geoffa Keighleya (organizatora The Game Awards i dziennikarza z branży gier), którego ESA poprosiła niedawno o włączenie się w przygotowania tegorocznego E3.

