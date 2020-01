Metro Redux także na konsolach Nintendo Switch? Jest wpis w bazie PEGI

News

Wygląda na to, że wydane w 2014 roku połączone i zremasterowanie wydanie dwóch odsłon serii Metro – Metro 2033 iMetro Last Light – już niebawem pojawi się na konsolach Nintendo Switch. Kolekcja Metro Redux na wniosek firmy Koch Media została zarejestrowana w bazie europejskiej agencji ratingowej PEGI. Co prawda wniosek pojawił się w bazie z datą 31 grudnia ubiegłego roku, ale oficjalną datę debiutu poznamy zapewne w najbliższym czasie. Oczywiście do czasu oficjalnego potwierdzenia omawianych tu doniesień, te wciąż należy traktować z odpowiednim dystansem, ale fani hybrydowej konsoli już po cichu mogą zacierać ręce na przechadzki po moskiewskim metrze.



Metro Redux ukazało się w 2014 roku na komputerach osobistych i konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One. Dwie kampanie fabularne, wszystkie wydane później dodatki, kilka trybów zabawy i oczywiście szereg usprawnień dla oprawy wizualnej i mechanizmów rozgrywki. Najnowszą odsłoną cyklu jest wydane w lutym ubiegłego roku Metro Exodus, ale odpowiedzialne za serię studio 4A Games już pracuje nad kolejną odsłoną.

