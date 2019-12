Ekipa od Rainbow Six: Siege rusza z nowym projektem

News

Rainbow Six: Siege to jeden z największych sukcesów Ubisoftu w ostatnich latach. Teraz ekipa odpowiedzialna za grę przystępuje do prac nad nowym, niezapowiedzianym projektem.

Dyrektor kreatywny Xavier Marquis i dyrektor marki Alexandre Remy z Ubisoftu rozpoczynają prace nad nową grą. Wraz z nimi przystępuje do nich trzon ekipy stojącej za sukcesem Rainbow Six: Siege. Na szczęście dla licznych fanów tego tytułu, nie oznacza to końca obsługi popularnej strzelanki taktycznej. Część dotychczasowego zespołu pozostanie bowiem przy RS:S, a dodatkowo dojdą do niego nowi ludzie. Gra może więc liczyć na kolejne aktualizacje i łatki usuwające błędy.

Rainbow Six: Siege mimo czterech lat na karku, nadal przynosi Ubisoftowi niemałe dochody, co jest szczególnie ważne w okresie, w którym francuskiej firmie wiedzie się nieco gorzej. Strzelanka na swoją pozycję musiała jednak ciężko zapracować. Po premierze narzekano bowiem na liczne niedociągnięcia techniczne oraz braki w rozgrywce. Zamiast załamać ręce, twórcy zakasali rękawy i po wielu miesiącach wreszcie zyskali uznanie wśród graczy. W ślad za nim poszedł gwałtowny wzrost popularności tytułu.

Z taką reputacją mogą być pewni, że z ich nowym projektem związane będą spore oczekiwania.

