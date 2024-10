Za darmo to uczciwa cena. Oferta na darmowe gry PC w październiku

Jesień nadeszła, a to oznacza coraz krótsze dni. Deszcz za oknem stanie się równie częstym tłem, jak spadające z drzew liście. Dla graczy jest to więc okazja, aby spędzić więcej czasu przed ekranem i nadrobić listę zaległych gier do ogrania lub spróbować zupełnie nowych pozycji, chociażby tych rozdawanych za darmo przez Epic Games Store, Steama, czy GOG-a, a także premierowych tytułów wydawanych w modelu free-to-play. Dużo ciekawego będzie się również działo w katalogach gier dostępnych w ramach abonamentów, takich jak Xbox Game Pass, Humble Choice, czy Amazon Prime Gaming. Zachęcamy więc do częstego odwiedzania tego artykułu, aby być na bieżąco ze wszystkimi najnowszymi darmowymi grami na PC. Sprawdźcie więc, na jakie darmowe gry oraz prezenty możemy liczyć w październiku.

Darmowe gry i dodatki na PC

OFERTY OGRANICZONE CZASOWO

The Spirit and the Mouse: od 26 września do 3 października (Epic Games Store)

Bear and Breakfast: od 3 października do 10 października (Epic Games Store)

OFERTY STAŁE