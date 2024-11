Za darmo to uczciwa cena. Oferta na darmowe gry PC w listopadzie

Rozpoczął się listopad, więc jesteśmy już po zmianie czasu na zimowy, a to oznacza długie mroźne wieczory, które można spędzić przy graniu. Warto więc wykorzystać ten czas, aby odkopać się ze swojej „kupki wstydu”, albo spróbować zupełnie nowych gier. Najlepiej tych za darmo, których nie zabraknie również w obecnym miesiącu. Co tydzień nowymi darmowymi grami będzie nas raczył tradycyjnie Epic Games Store, a możliwe, że również Steam oraz GOG.com rozdadzą jakieś prezenty w najbliższych tygodniach. Warto będzie również spojrzeć na oferty gier w abonamentach, szczególnie Xbox Game Pass, gdzie zadebiutuje długo oczekiwany STALKER 2, ale także Amazon Prime Gaming powinien mieć kolejną długą listę gier, które trafią do subskrybentów w listopadzie. Nie można również zapomnieć o najnowszych grach wydanych w modelu free-to-play. Obecny miesiąc zapowiada się więc bardzo dobrze i niskimi kosztami lub całkowicie bezpłatnie będzie można bez trudu przebrnąć przez ten ostatni jesienny miesiąc w roku.

Darmowe gry i dodatki na PC

OFERTY OGRANICZONE CZASOWO

OFERTY STAŁE