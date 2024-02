Za darmo to uczciwa cena. Darmowe gry w lutym na PC

Pierwszy miesiąc nowego roku już za nami, który okazał się niezwykle owocny dla fanów darmowych gier. Ciężko przewidzieć, czy luty będzie równie udanym miesiącem, ale możemy być pewni, że w najbliższych tygodniach nasze cyfrowe biblioteki będziemy mogli wzbogacić o kolejne tytuły, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów. Na nowe prezenty można liczyć od Epic Games Store, a z pewnością coś od siebie dorzuci również Steam oraz GOG.com. W oczekiwaniu na naprawdę solidne kąski będzie można sięgnąć po nowości w abonamentach Xbox Game Pass oraz Amazon Prime Gaming. Pojawią się także nowe tytuły free-to-play, które mogą stać się kolejnymi wielkimi hitami. Sprawdźcie więc, co czeka nas w lutym wśród darmowych ofert i zachęcamy do częstego zaglądania do tego aktualizowanego artykułu, aby być na bieżąco ze wszystkimi najlepszymi promocjami. Zapraszamy!

Darmowe gry i dodatki na PC

OFERTY OGRANICZONE CZASOWO

Infinifactory: od 25 stycznia do 1 lutego (Epic Games Store)

The Beast Inside: od 31 stycznia do 3 lutego (GOG.com)

Doors: Paradox: od 1 lutego do 8 lutego (Epic Games Store)

STEAM

GOG

EPIC GAMES STORE

MICROSOFT STORE