Wszczepy, modyfikacje i moralne rozterki, czyli najlepsze cyberpunkowe gry - ranking TOP 10

W dużym stopniu za sprawą CD Projektu RED cyberpunk stał się niezwykle popularny. On istniał od lat, ale nigdy nie potrafił przebić się do mainstreamu. Fani preferowali przede wszystkim science fiction. Teraz sytuacja jest znacznie lepsza i gier o świecie przyszłości pełnym wszczepów i modyfikacji ciała jest znacznie więcej.

Dochodzimy więc do momentu, w którym możemy stworzyć TOP 10 najlepszych cyberpunkowych gier, po które można obecnie sięgnąć. Postanowiłem więc odpuścić sobie klasykę. W końcu wiele starych produkcji dzisiaj ma już drobne problemy z tym, aby dawać przyjemność na najwyższym poziomie. Ruszajmy w takim razie z rankingiem. Po przeczytaniu dajcie znać jakie są Wasze ulubione, cyberpunkowe gry.

Cyberpunk 2077

Zaczynamy od absolutnie najlepszej (moim zdaniem oczywiście) cyberpunkowej gry, czyli ostatniego dzieła CD Projektu RED. Oczywiście nie zapominamy o fatalnym starcie i wszystkich kontrowersjach związanych ze stanem technicznym wersji premierowej. Dzisiaj jednak Cyberpunk 2077 jest znacznie bardziej dopracowany, dzięki czemu przyjemność z zabawy jest ogromna. Przemieszczanie się po mieście przyszłości robi ogromne wrażenie, podobnie jak obserwowanie gigantycznej liczby postaci zmodyfikowanych na różne sposoby. Pod tym względem Night City nie ma porównania do niczego co kiedykolwiek powstało w świecie gier wideo. W filmowym również, bo miasto z Blade Runnera jest spektakularne, ale jednak zupełnie inne i pozbawione motywów przedziwnych wszczepów.

System Shock Remake

Klasykę miałem pominąć, ale akurat System Shock właśnie doczekał się odświeżonej wersji, która sprawia, że ta wybitna produkcja jest na wyciągnięcie ręki. Co więcej, zespół Nightdive Studios nieco poprawił hit z 1994 roku, dzięki czemu przyjemność z rozgrywki jest bardzo wysoka. Czym w takim razie System Shock robi takie wrażenie? To przede wszystkim niezwykle klimatyczna gra, pełna zagadek, gęstej atmosfery i kilku przeciwników do rozwalenia. Nie jest to dzisiaj tytuł napakowany akcją i oskryptowanymi momentami. Widać, że to gra sprzed prawie 30 lat, ale dzięki kilku drobnym poprawkom i przyzwoitej oprawie wizualnej nawet teraz sprawia sporo radości. Świetna propozycja dla tych, którzy chcą poznać ważną część historii elektronicznej rozrywki.

Ghostrunner

Po dwóch grach RPG przechodzimy do zupełnie innych klimatów. Ghostrunner to typowy cyberpunk z mrocznym miastem pełnym wieżowców i wieloma robotami. Do tego interesująca domieszka japońskich klimatów, które reprezentuje niezwykle ważna w tej grze katana. Pod kątem rozgrywki to z kolei bardzo wymagający (ale w granicach rozsądku) akcyjniak, w którym każdy przeciwnik jest na jeden cios, ale też pojedynczy pocisk zabija głównego bohatera. Ghostrunner zdobył swoją popularność właśnie dzięki takiemu szybkiemu modelowi rozgrywki, który daje ogromną satysfakcję. Nie da się jednak ukryć, że cyberpunkowy świat tutaj akurat nie jest na pierwszym planie.