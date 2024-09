W klimacie Warhammer 40,000: Space Marine 2

Warhammer ponownie wraca do mainstreamu! Wszystko za sprawą świetnego Space Marine 2. Ekipa Saber Interactive dostarczyła na rynek fantastyczny trzecioosobowy shooter, który z miejsca stał się dużym hitem. Świetna sprzedaż potwierdza, że na rynku było duże zapotrzebowanie na taką grę - szybką, napędzającą adrenalinę i napakowaną brutalną walką.

Z racji dużego sukcesu Warhammer 40,000: Space Marine 2 zdecydowałem, że warto zaproponować kilka podobnych tytułami. Nie są to alternatywy. Raczej produkcje, które mają podobny klimat i warte są nadrobienia jeśli ktoś zachwycił się najmłodszym dzieckiem Saber Interactive i chciałby pozostać w temacie. Poniżej znajdziecie więc kilka gier zbliżonych pod kątem atmosfery i tematyki, ale też rozgrywki.

Warhammer 40,000 Boltgun

Zaczynamy od kilku gier z uniwersum Warhammera. Myślę, że jeśli ktoś zachwycił się Space Marine to na pewno powinien spróbować jeszcze kilku innych tytułów umieszczonych w tym świecie. Oczywiście wykorzystywany jest on w przeróżnych grach, często z gatunków zupełnie innych niż shooter TPP. Jest jednak tytuł, który do Space Marine 2 ma relatywnie blisko. Jest to Boltgun, boomer shooter z perspektywy pierwszej osoby. Gra ma bardzo satysfakcjonujący gameplay. Dobrze walczy się nawet na padzie. Produkcja dostępna jest też w Game Passie, a więc tym bardziej łatwo po nią sięgnąć. Polecam, bo sam mam za sobą kilka misji i dostarczyły mi one sporo przyjemności. To wręcz jeden z lepszych przedstawicieli tego gatunku po jaki można obecnie sięgnąć.

Warhammer 40,000: Darktide

Niepozorne studio Fatshark przez długi czas niczym nie zachwycało. Do czasu aż deweloper znalazł pomysł na siebie. Jest nim mocno nastawiona na kooperację (ale też z możliwością gry samemu) pierwszoosobowa gra akcji z hordami przeciwników. Swego rodzaju duchowy następca Left 4 Dead. Szwedzkie studio zaczęło od bardzo popularnego Vermintide, również z uniwersum Warhammera. W kolejnej grze deweloper przeniósł się do świata 40,000, zamieniając broń białą na karabiny. Tak powstał Darktide. W swoim gatunku to jedna z najlepszych produkcji. Szukając więc czegoś w uniwersum Space Marine 2, ale też nowoczesnego, dynamicznego i najlepiej z kooperacją, ta opcja wydaje się jedną z najlepszych.

Warhammer 40,000: Mechanicus

A może pozostać w świecie Warhammera 40,000, ale całkowicie zmienić gatunek? Jeśli tak, jedną z ciekawszych opcji jest wydany w 2018 roku Mechanicus. Jest to taktyczna strategia turowa, w której sterujemy najbardziej zaawansowanymi technologicznie jednostkami w całym Imperium. Gra posiada 50 misji, w których walczymy, zbieramy surowce i rozwijamy nowe bojowe możliwości. Oczywiście pod kątem mechaniki to zupełnie inny świat niż Space Marine 2. Polecam jednak Mechanicusa głównie tym, którzy po produkcji Saber Interactive mają jeszcze większy głód Warhammera 40,000, ale też chcą go doświadczyć w zupełnie innej formule.

Necromunda: Underhive Wars / Necromunda: Hired Guns

Necromunda to miasto-ul w świecie Warhammera, pełne przemocy, brutalności i bezwzględnych gangów żądnych krwi oraz nowych broni. Nic więc dziwnego, że temat był wykorzystany w kilku grach wideo. Teraz wspomnę o dwóch. Najpierw na rynek trafił pierwszoosobowy shooter Hired Guns. Polecam go w szczególności jeśli ktoś chce pozostać w bliskich Space Marine 2 klimatach i jednocześnie ma ochotę nieco postrzelać. Czymś zupełnie innym jest Underhive Wars, które jest turówką. Dosyć specyficzną, bo w ramach każdego ruchu można swobodnie poruszać się postacią. Nie są to wybitne gry i polecam je przede wszystkim tym, którzą chcą dalej pozostać w świecie Warhammera 40,000.

Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr

Ostatnia gra w świecie Warhammera, ponownie skupiona na Inkwizytorach. Martyr to fabularny akcyjniak nastawiona na szybkie i brutalne mordowanie przeciwników. Tyle, że w przeciwieństwie do Space Marine 2 nie jest to TPP, a rzut izometryczny. Na rynku nie ma wielu takich gier, a więc tym bardziej warto docenić to co przygotowało studio NeocoreGames. Ich produkcja zebrała całkiem niezłe oceny, a gracze w szczególności chwalą klimat i bardzo ciekawą historię. Kilka rzeczy dałoby się poprawić, ale ogólnie jest to ciekawa rzeczy. Wymieniam ją na końcu, ale prawdę mówiąc to jedna z tych produkcji, które w szczególności polecam jeśli chodzi o świat Warhammera 40,000. Głównie dlatego, że jest bardzo ciekawa i nie zdobyła szerokiej popularności. Wielu Czytelników pewnie w nią jeszcze nie grała.