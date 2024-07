W co zaGRAMy w sierpniu 2024 roku - najciekawsze premiery miesiąca

World of Goo 2

platformy docelowe: PC, Switch

data premiery: 2 sierpnia

producent: 2D Boy

wydawca: Tomorrow Corporation

Po kilkunastu latach od premiery World of Goo niespodziewanie ogłoszono, że trwają prace nad pełnoprawną kontynuacją gry logicznej z 2008 roku, która - co ciekawe - powstaje w studiu 2D Boy odpowiedzialnym za bardzo ciepło przyjęty oryginał. Twórcy nie zamierzają wymyślać koła od nowa, dlatego też World of Goo 2 na udostępnionych materiałach wideo i zrzutach ekranowych do złudzenia przypomina “jedynkę”. Oznacza to, że rozgrywka skupi się na stawaniu rozmaitych konstrukcji, takich jak np. mosty i wieże, które będą zbudowane z tytułowych glutów. World of Goo 2 zaoferuje oczywiście rozbudowany i zaawansowany system fizyki, więc będziemy musieli uważnie budować kolejne obiekty otoczenia, by nie doprowadzić do katastrofy, a co za tym idzie porażki. Kluczem do sukcesu okaże się więc chęć do eksperymentowania i umiejętność logicznego myślenia.

SteamWorld Heist II

platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Switch

data premiery: 8 sierpnia

producent: Thunderful Development

wydawca: Thunderful Publishing

Jeśli graliście w SteamWorld Heist pierwotnie wydane na 3DS-a w 2015 roku, a po czasie udostępnione także na innych platformach docelowych, to z pewnością czekacie na pełnoprawną kontynuację tej dwuwymiarowej strategii turowej z elementami RPG. SteamWorld Heist II ponownie zabierze nas do steampunkowego świata zamieszkiwanego przez roboty, gdzie będziemy dowodzić swoją załogą, by na Wielkim Morzu rozprawić się ze złem, które zagraża mieszkańcom wirtualnego świata. Obserwując wydarzenia z kamery bocznej zajmiemy się eksplorowaniem lokacji, a także walką z przeciwnikami. Kluczem do sukcesu w SteamWorld Heist II ma być odpowiednie przygotowanie do poszczególnych starć poprzez dobór broni, rozstawienie jednostek na mapie i wykorzystanie ich umiejętności.