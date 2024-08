Uśmiechnij się albo giń - recenzja Emio - The Smiling Man

Ponad trzy dekady po debiucie Famicom Detective Club posiadacze Switcha dostają w swoje ręce zupełnie nową odsłonę serii od Nintendo. I to z oznaczeniem wiekowym “dla dorosłych”. Jak do tego doszło i co z tego wyszło?

Szukając na gram.pl mojej recenzji Famicom Detective Club , byłem szczerze zaskoczony, że od jej napisania minęły już ponad trzy lata. Przypomnijmy, że mowa o zbiorczym wydaniu dwóch remake’ów gier z końca lat 80. The Missing Heir i prequel The Girl Who Stands Behind przez długi czas były dostępne wyłącznie na rynku japońskim i dopiero w epoce Nintendo Switch oficjalnie trafiły na Zachód.

Okazuje się, że te trzy lata od wydania odświeżonej dylogii Famicom Detecticve Club były dla ekipy pod wodzą Yoshio Sakamoto bardzo pracowite. Sakamoto, jeden z najbardziej zasłużonych twórców z obozu Nintendo (seria Metroid, Kid Icarus, WarioWare i wiele innych) wykorzystał szansę, by wrócić po tylu latach do detektywistycznego projektu dla młodzieży i opracować pod tym samym szyldem coś zupełnie nowego. Tym razem dużo mroczniejszego i skierowanego do dorosłego odbiorcy... A przynajmniej tak sugeruje oznaczenie “M” na okładce.

Starzy znajomi, nowe problemy

Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club opowiada historię nastoletniego adepta sztuki detektywistycznej, którego mieliśmy okazję poznać z różnych stron w dwóch poprzednich częściach. Tym razem bohater ma 19 lat, co oznacza, że od czasu przygody w The Missing Heir upłynęły jedynie dwa lata (i cztery od prequela The Girl Who Stands). Chłopak noszący wybrane przez nas imię pracuje jako asystent w biurze detektywistycznym Shunsuke Utsugiego razem ze swoją wieloletnią przyjaciółką Ayumi Tachibaną. Pewnego dnia zostaje on wysłany na miejsce zbrodni, dokonanej na uczniu gimnazjum. Wstępne śledztwo wykazało, że ofiara została uduszona. Najbardziej niepokojąca jest jednak papierowa torba z uśmiechniętą buzią, którą ktoś pozostawił na głowie chłopca.

Ten widok mógł zmrozić krew w żyłach szczególnie starszym policjantom i detektywowi Utsugiemu. Pamiętają oni bowiem serię nierozwiązanych morderstw sprzed 18 lat, kiedy ofiary miały na głowach takie same torby na głowach. Miejska legenda głosi, że to sprawka Emio. Zagadkowej postaci w prochowcu i z “uśmiechniętą” torbą na głowie, który wręczał takie same “uśmiechy” płaczącym dziewczynom w zamian za ich życie. Czy Emio faktycznie istnieje i powrócił do morderczego procederu po 18 latach? A może jakiś naśladowca próbuje podszyć się pod miejską legendę, zmieniając nieco modus operandi seryjnego mordercy? W końcu najnowszą ofiarą jest chłopak, a wszystkie poprzednie były dziewczynami. A może jest to zapowiedź zupełnie nowej serii morderstw?

Jak za dawnych lat

Między innymi takie pytania będziemy sobie zadawać wraz z głównym bohaterem, który rusza w ślad za sprawcą makabrycznego mordu. Co to oznacza w praktyce? Jeżeli graliście w poprzednie odsłony Famicom Detective Club, to poczujecie się jak w domu. Emio – The Smiling Man kontynuuje tradycję, jawiąc się jako przygodówka detektywistyczna w formacie visual novel. Praktycznie cała rozgrywka sprowadza się tu do czytania (dialogi audio tylko w wersji japońskiej) masy tekstu i przeklikiwania różnych wariantów w prostym menu. Komendy takie jak “zapytaj/słuchaj”, “zawołaj”, “spójrz/zbadaj” są podstawowym narzędziem młodego detektywa, który musi zbierać informacje, poszlaki i sprawnie kojarzyć fakty. Jest tu trochę z tradycyjnej przygodówki point and click, co oznacza możliwość zacięcia się w pewnym momencie. Ale wtedy z pomocą często przychodzi komenda “myśl”, która mniej lub bardziej dosadnie nakieruje nas na właściwe tory.