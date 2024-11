Trudne losy polskich wydawców. Jest coraz gorzej, a perspektyw nie widać

W historii polskiej branży gier wideo był moment, w którym mnóstwo deweloperów uznało, że to czas na rozkręcenie działu wydawniczego. Najczęściej było to po pierwszych sukcesach komercyjnych. Wielu założyło, że ma już przepis na zawojowanie rynku i może go skalować. Brzmi to sensownie. Jest jednak jeden szczegół - częściej to była opinia, a nie fakt. W efekcie wiele spółek otworzyło działy wydawnicze, co doprowadziło nas do miejsca, w którym jesteśmy obecnie - w Polsce nie ma ani jednego topowego wydawcy czy chociaż takiego, który zaczyna szeroko rozwijać skrzydła. Skąd ten kryzys?

Nieco lepiej zorientowani w realiach polskiej branży czytelnicy zaraz zaprotestują. A 11 bit studios? Przecież to jest topowy polski wydawca, który swoją pozycję zbudował na dużym sukcesie Children of Morta oraz Moonlightera. To prawda. Te dwie gry sprzedały się wyśmienicie i pokazały, że “jedenastki” mają sporo kompetencji w obszarach, które są ważne z punktu widzenia wydawcy - prowadzą skuteczny marketing oraz zapewniają sprzedaż w długim okresie. To dzięki świetnym relacjom z partnerami, co owocuje dostępnością gier w usługach subskrypcyjnych (Game Pass, Netflix Games, PS Plus) czy regularnie organizowanymi wyprzedażami wydawcy, które generują duży ruch. Problem w tym, że ta magia ostatnio jakby wyparowała.

Szerzej o ostatnich premierach działu wydawniczego pisałem w osobnym tekście poświęconym niedawnej premierze Frostpunka 2. W skrócie, wszystkie ostatnio wydane zewnętrzne gry okazały się mniejszą lub większą porażka. South of the Circle, Indika czy Niezwyciężony zwróciły się, ale zyski nie robią na nikim wrażenia. The Thaumaturge z kolei jest na dużych strata, a Creatures of Ava nikt nie chce kupować. Projekt ratują tylko pieniądze od Microsoftu za Game Passa. Nagle Midas polskiej branży gier zaczął zaliczać wpadkę po wpadce. Oczywiście kontekst jest nieco szerszy. Nadal każda z tych gier jest bardzo dobra, a dział marketingu w żadnym przypadku nie może powiedzieć, że pokpił sprawę. Zawiódł dobór gier do portfolio i zbyt duży nacisk na produkcje narracyjne w czasach, w których dużo mocniej liczy się głębia mechanik czy miksy gatunkowe. Nie zmienia to faktu, że negatywnie odbija się to na wynikach finansowych i potencjale do podpisywania kolejnych umów wydawniczych. Myślę, że 11 bit studios nadal pozostaje polskim wydawcą numer jeden, ale jednak ostatni okres to czas regresu, a nie spodziewanego rozwoju i wskoczenia do absolutnego topu publisherów w segmencie indie premium.