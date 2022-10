The Last Oricru - recenzja (PC). Twarde drewno do zgryzienia

Drewno, ale fajne

Są takie gry, którym ciężko wystawić wyższą notę niż ta z ramki na końcu niniejszej recenzji, a mimo to wciągają od pierwszej chwili. Mało tego, nie sposób się od nich oderwać. Idealnym przykładem bardzo trudnej sympatii jest właśnie The Last Oricru, czyli RPG akcji z perspektywy trzeciej osoby od niewielkiego studia GoldKnights. W wydanej przez Prime Matter grze ewidentnie widać, że autorom zabrakło czasu, doświadczenia i budżetu, niemniej dysponowali świetnym pomysłem, którego realizacja stoi na naprawdę dobrym poziomie. To jednak nie wystarczy, byśmy zapamiętali The Last Oricru na lata. Warto natomiast dać tej grze szansę, bo…

…system podejmowania decyzji jest świetny

Tak, wiem - niektórzy pomyślą, że w każdej grze mamy do czynienia z owym rozwiązaniem, ale w The Last Oricru dokonywane przez nas wybory, zarówno te w skali mikro, jak i makro, naprawdę mają znaczenie. Już w pierwszych chwilach rozgrywki możemy poszukać apteczki dla pewnego szczura, który prosi nas o ratunek. Wydaje się, że to błahy, niewiele znaczący quest poboczny, ale w istocie jeśli zadbamy o zdrowie jego kompanów, to niedługo później być może wspólnie z nimi ruszymy w podróż do pewnej fortecy. Alternatywnie jednak możemy stanąć po drugiej stronie barykady (gra oferuje trzy strony konfliktu, ale staram się unikać spoilerów) i wówczas owszem, do zamku dotrzemy, ale w pojedynkę, by następnie przedzierać się zupełnie inną drogą, oglądając nieco inaczej zrealizowane przerywniki filmowe i wykonując zadania unikatowe dla danej frakcji.