Testujemy Krux Vako RGB - mała obudowa z RGB w dobrej cenie

Krux Vako RGB to prosta obudowa PC, która nie zajmuje wiele miejsca na biurku. Czy jej trzy wentylatory RGB w zestawie wystarczą do schłodzenia 5800X i 7600 XT?

Za mniej niż 250 zł można dostać kompletny zestaw z wszystkimi potrzebnymi do utrzymania sensownej cyrkulacji powietrza wentylatorami.

Jak ta buda poradzi sobie z RX 7600 XT i Ryzen 7 5800X? Zapraszam do materiału wideo!

Test Krux Vako RGB – jak brzmią podświetlone wentylatory

Na wstępie warto zaznaczyć, że wentylatory w tej obudowie mają stały efekt podświetlenia, którego nie da się w żaden sposób programować.

Całość zasilania dla nich idzie bezpośrednio ze złącza 3-pinowego. To skutkuje wygaszaniem podświetlenia, gdy prędkość obrotowa wentylatorów jest niska.

Nie martwcie się więc, gdy z całej tęczy pozostanie tylko czerwona diodka, taki był zamysł.

Na froncie mamy dwie jednostki 140 mm do wtłaczania powietrza do obudowy, a na tyle umiejscowiono 120 mm wentylator do jego ewakuacji.

Jak słyszeliście w teście głośności, przy odpowiedniej konfiguracji ten zestaw PC zachowuje się poprawnie, nie generując irytującego dla uchu brzmienia. To ważne, bo sam ton dźwięku potrafi nieźle napsuć. Natężenie hałasu podczas grania jest spowodowane głównie wentylatorami karty graficznej bądź chłodzenia procesora, jako że te z Vako nie przebijały nigdy 1000 RPM. Na szczęście front nie jest podwójnie filtrowany, więc śmigła nie muszą wytwarzać jakiegoś wielkiego ciśnienia, aby przeciągnąć powietrze przez mesz. Przy okazji miałem okazję sprawdzić nową wersję ENDORFY Fera 5 Black, która została pokryta dodatkową czernią dla utrzymania monochromatycznej stylistyki w obudowie. GramTV przedstawia: Efekty pracy z tym chłodzeniem zaprezentuję niebawem w oddzielnym, dedykowanym materiale, gdzie przyjrzę się też jego współpracy z 5800X3D oraz 7700X. Wracając do Krux Vako RGB, proces budowania zestawu w tej budzie jest prosty i przyjemny. Co prawda nie ma z tyłu dużo miejsca na przewody, więc proponuje dobierać zasilacze z płaskimi, niemniej wszystko zmieściło się bez większego problemu. Nie miałem też problemu z kaleczeniem się o ostre krawędzie, wszystkie blachy są odpowiednio wykończone. Jeżeli chodzi o kompatybilności, grafika może mieć 310 mm długości, jeżeli na froncie nie znajdzie się chłodnica od AiO. Powietrze może mieć maksymalnie 159 mm wysokości i mam wrażenie, że w przypadku Vako warto na nie postawić. Chłodzenie wodą jest raczej domeną mocniejszych procesorów, do których wypadałoby też dobrać większą budę, na przykład Regnum 400 lub nawet Arx 700, gdy w planach pojawi się większa grafika. Przy zasilaczu ogranicza nas 160 mm, jako że w piwnicy znalazły się zatoki na dyski, które zmieszczą dwie jednostki 3,5”. Podsumowanie

Krux Vako RGB przemawia do mnie przede wszystkim ze względu na kompletność zestawu, którą otrzymujemy w okolicy 250 zł.

Połączenie praktycznej konfiguracji wentylatorów RGB ze szklanym panelem, który za sprawą zaślepionej piwnicy może być trochę mniejszy, to dobre decyzje projektowe, maksymalizujące efekt wizualny w tej cenie.

Normalnie obudowy mają przeważnie duże szkło do samego dołu, które nic nie daje przy piwnicy bez okienka na tabliczkę znamionową zasilacza.

Jedynym minusem tego zestawu w moim odczuciu był brak nasadki do wkręcania trzpieni do tacki płyty głównej oraz opasek zaciskowych do aranżowania przewodów.

Głośniczek do BIOS jakoś przeżyję, bo dziś nawet proste płyty wskazują problemy z rozruchem na LEDach.

Mając to na uwadze warto przygotować sobie specjalną nasadkę do śrubokręta, bo bez niej nie osadzi się płyty na wszystkich jej otworach montażowych.

Ogólnie jednak mam dobre odczucia wobec tej konstrukcji, szczególnie za sprawą szklanych drzwiczek na zawiasach, które dodają jej charakteru nieco droższych modelu.

