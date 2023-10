Serial na bazie gry? Te marki aż się o to proszą - ranking TOP 10

Seriale na bazie gier to obecnie temat zdobywający coraz większą popularność, zwłaszcza po udanych debiutach The Last of Us czy anime w świecie Cyberpunka i League of Legends. Kolejne licencje są więc sprzedawane - Gears of War, BioShock, God of War czy Horizon. Wydaje się, że karuzela się rozpędza i jeśli kolejna duża produkcja, czyli Fallout od Amazona wypali, temat będzie długo wałkowany.

W związku z tym dzisiaj pochylamy się na tymi licencjami, które mogą zostać niedługo sprzedane, bo są po prostu świetnym materiałem na serial. Treści w nich jest tyle, że starczy na kilka sezonów. Oczywiście pominąłem te marki, które już do kogoś trafiły, jak ostatnio chociażby Cyberpunk.

A jakie popularne serie gier są Waszym zdaniem dobrym materiałem na grę wideo? Podzielcie się swoimi typami w komentarzach.

Assassin's Creed

Zaczynamy od marki, która dostała już swój film. Nędzny bo nędzny, ale był. Zwróćmy jednak uwagę na fakt, że marka Assassin’s Creed to niemalże platforma do opowiadania ciekawych historii. Wyobraźcie sobie jeden wątek współczesny, który spina wszystko. Coś jak historia Desmonda. Do tego każdy sezon pokazywałby inny okres historyczny. Serial miałby więc niezwykłą różnorodność. Pewnie wymagałoby to sporego budżetu, ale też w połączeniu z dobrą realizacją dałoby piorunujące efekty. Drugiego takiego serialu na pewno na rynku nie ma.

Max Payne

Mało kto tak dobrze opowiada historie jak Rockstar Games. Pytanie czy filmowcy będą chcieli z tego skorzystać. Akurat Max Payne jest świetnym materiałem. Przede wszystkim mówimy o bardzo dojrzałej historii w gęstym klimacie noir, z wyrazistym głównym bohaterem i licznymi zwrotami akcjami. Warto też pamiętać, że Max Payne to trzy gry, a więc materiału do pokazania w serialu jest całkiem sporo. To też różni tę markę od kilku innych świetnych gier, które nie doczekały się kontynuacji. Historie są dobre, ale bardziej na jednorazowy film niż serial. Nie zapominajmy też, że taka produkcja na licencji Max Payne mogłaby zatrzeć fatalne wrażenie po filmie z Markiem Wahlbergiem.

Mass Effect

W tym świecie da się zrobić wszystko. Dosłownie. Uniwersum Mass Effect jest niezwykle bogate i stwarza ogromne możliwości do opowiadania ciekawych historii. Serial w tej galaktyce, przy dobrym budżecie i realizacji, mógłby zdobyć popularność jaką w szczycie miał Star Trek. W końcu Mass Effect ma wszystko co potrzeba - wiele charakterystycznych elementów, mnóstwo ciekawych ras oraz sporo polityki i akcji. Nie ma znaczenia czy byłaby to opowieść o kolejnym ludzkim Widmie czy o początkach naszej rasy w galaktyce. Możliwości są ogromne i aż prosi się, aby ktoś zrobił z tego kolejne wielkie kosmiczne uniwersum znane we wszystkich obszarach współczesnej kultury.

Dishonored

Zdecydowanie najlepsza i najpopularniejsza seria gier od studia Arkane to kolejny dobry materiał na serial. Siłą marki jest przede wszystkim unikatowy świat, któremu nic się nie stanie nawet jeśli zostanie pozbawiony swojej specyficznej stylistyki. Na miejscu zostaną polityczne intrygi, które mogą być motorem napędowym serialu. Do tego najważniejsze, czyli pełne akcji przygody skrytobójcy, który korzysta z ogromnego wachlarza magicznych mocy. Nadałoby to serialowi unikatowego charakteru i wyróżniło go na tle konkurencji. Obawiam się jednak, że Dishonored nie jest aż tak mocnym IP, aby ktoś wyłożył spory budżet na taki serial. Potencjał jednak dostrzegam.

Frostpunk

Czy strategia może być dobrym materiałem na serial? Może, pod warunkiem że oprócz mocnej rozgrywki oferuje również bogatą warstwę fabularną. Tak jest właśnie z Frostpunkiem, który sukces zbudował na kilku poziomach. Pierwszym jest sam skuty lodem świat z ogromnym piecem w samym centrum miasta. Druga kwestia to liczne wybory moralne. Wprawdzie trudniej je pokazać w pozbawionym interakcji serialu, ale i tak można to zrobić bardzo dobrze. Mamy więc materiał ze sporym potencjałem, który był dostrzeżony. Na regularnie organizowanych konferencjach inwestorskich 11 bit pojawiał się ten temat. Widać więc, że coś było na rzeczy, ale finalnie nie doszło do sprzedaży licencji. Może jednak zbliżający się sequel i gra mobilna sprawią, że marka ponownie wróci na topowe miejsca listy najpopularniejszych gier.

Grand Theft Auto

Skoro wspomniałem wcześniej o wielkich zdolnościach Rockstar Games, nie mogło nie pojawić się GTA. Oczami wyobraźni widzę gangsterski serial w kilku miastach ze znanymi postaciami. W końcu wiele elementów ze starej trylogii (III, Vice City, San Andreas) przeplatały się. Podobnie było z czwórką i piątką. Ten świat jest więc niezwykle bogaty, pełen ciekawych historii do opowiedzenia i z ogromnym potencjałem komercyjnym. Ponownie jednak problemem mogą być wysokie koszty i ewentualna współpraca z Rockstar Games. Trudno powiedzieć czy ta firma byłaby skłonna mocno zaangażować się w taki projekt. O oddaniu go bez większej kontroli nie ma nawet co mówić.

Metal Gear Solid

Hideo Kojima pewnie byłby zachwycony możliwością stworzenia serialu w świecie Metal Gear Solid, który mógłby, chociaż w skrócie, opowiedzieć tę nietuzinkową historię. Mające prawa do IP Konami pewnie również spojrzałby na to pozytywnie. Oczywiście ta opowieść jest niezwykle skomplikowana i trzeba byłoby ją nieco uprościć. Mimo wszystko brakuje na rynku historii szpiegowskich, dodatkowo pełnych tak kreatywnych pomysłów jakie widzieliśmy w wielu odsłonach Metal Gear Solid. Pytanie tylko czy ktoś byłby skłonny wziąć na warsztat tak wymagający materiał źródłowy. Przy dobrym wykonaniu może jednak z tego wyjść coś bardzo ciekawego.

Red Dead Redemption

Kolejny, już ostatni raz kiedy wracamy do Rockstar Games. Red Dead Redemption to obecnie druga najważniejsza marka legendarnego studia. Dwie odsłony cyklu (pomijam Red Dead Revolver) są ze sobą połączone i pokazują jedną długą opowieść o ludziach tamtego czasu, ich sposobie na życie, przyjaźni, ale też zdradzie i jej konsekwencjach. To też potencjalnie ciekawa, ale również wymagająca konstrukcja, w której całość zaprezentowana jest z perspektywy dwójki bohaterów. Materiał źródłowy ma więc ogromny potencjał, ale też jest trudny. Na rynku jednak od dawna nie ma żadnego, dobrego westernu. Nowa produkcja z bardzo dobrą historią może mieć bardzo dużo sensu.

Psychonauts

Spodziewam się, że to może być najmniej oczywisty wybór z całego zestawienia. Pierwsze Psychonauts to jednak wielki klasyk, który zachwycił niezwykłymi postaciami, historią i pomysłami na design świata. Po kontynuacji nie spodziewałem się wiele, a otrzymałem produkt niezwykły w każdym calu. To było coś jeszcze lepszego i przyjemnego. Double Fine potrafiło bardzo plastycznym językiem opowiedzieć o trudnych problemach psychicznych i stworzyć z tego niezwykle barwne uniwersum. Potencjalny serial nie musi więc koncentrować się na historii z gier, a może pokazać całkowicie nową opowieść, w której Raz odgrywa główną rolę. Chętnie obejrzałbym coś takiego.

Final Fantasy VII

Kończymy wielką serią od Square Enix, która od lat podbija serca fanów. Pamiętajmy jednak, że każda duża odsłona Final Fantasy to zupełnie nowy świat. Myślę więc, że ewentualny serial mógłby skoncentrować się na siódemce. To kultowa odsłona, która oferuje długą i bardzo ciekawą opowieść. Do tego dochodzi Crisis Core, które dodaje nowe wątki. Mamy więc sporo materiału na to, aby pokazać niezwykły świat Midgar i takie postacie jak Cloud, Aeris czy Sephiroth. Square Enix już podejmowało próby zekranizowania Final Fantasy, ale zawsze w postaci filmów. Może więc czas najwyższy, aby spróbować z serialem. Pewnie jednak w formie anime, bo aktorska produkcja może być zbyt kosztowna i momentami trudna do realizacji.

Sprawdź też nasze pozostałe rankingi:

- 10 największych gier-usług poza mainstreamem

- 10 największych niewykorzystanych szans branży

- 10 najbardziej rozczarowujących premier polskich gier

- 10 najbardziej oczywistych remajków, na które ciągle czekamy

- 10 najbardziej pamiętnych trailerów

- wszystkie