Małe filmowe arcydzieła, czyli najbardziej pamiętne trailery - ranking TOP 10

Najlepsze czy najważniejsze trailery w historii gier wideo to temat na długie godziny dyskusji. Każdy powinien mieć tutaj własne opinie i przekonania. W kilku przypadkach nie powinno być jednak wątpliwości. Zapraszam więc na moje zestawienie dziesięciu najbardziej pamiętnych zwiastunów gier wideo. Takich, które w swoim czasie wywołały największe poruszenie wśród graczy.

Ocena jakości trailera zawsze jest bardzo subiektywna, a więc tym bardziej zachęcam do wskazywania w komentarzach Waszych ulubionych zwiastunów. Tymczasem zapraszam do czytania i, oczywiście, oglądania.

Deus Ex: Bunt Ludzkości - Cinematic trailer

Zapowiedź rebootu kultowego Deus Ex wzbudzała swego czasu mieszane emocje. Z jednej strony cieszył powrót marki, z drugiej wątpliwości budziło to czy nowa ekipa Eidos Montreal poradzi sobie z ciężarem oczekiwań. Wiele zmieniło się po publikacji poniższego zwiastuna. To w nim po raz pierwszy padło kultowe w tamtym czasie “I never asked for this” autorstwa Adama Jensena. Zwiastun zrobił jednak furorę z innych powodów. Trailer był stosunkowo długi i różnorodny. Było w nim wiele nietypowych scen pokazujących nietuzinkowy klimat gry, wspierany przez budującą emocje muzykę. Nie brakowało też akcji i dużego nacisku na historię. Widać było, że szykuje się gra niezwykła i taką faktycznie był Bunt Ludzkości. Klasyk nie tylko gier cyberpunkowych, ale też growych zwiastunów.

Dead Island – Official Announcemenet trailer

Każdy może nieco inaczej ułożyć topową dziesiątkę, ale chyba mało kto pominie ten zwiastun. W momencie jego premiery nic nie wskazywało, że może to być jeden z najbardziej pamiętnych trailerów w historii. Techland nie miał wtedy jeszcze aż tak silnej pozycji, a o Dead Island mówiło się tyle co nic. Wtedy bez zapowiedzi zobaczyliśmy CGI pełne emocji i z niezwykłym pomysłem na pokazanie akcji. Możliwe, że nigdy żaden zwiastun nie wywołał takiego poruszenia jak ten. Jego twórcy zostali za swoją pracę nagrodzeni na prestiżowym festiwalu branży reklamowej w Cannes. Trudno się dziwić, bo nawet dzisiaj robi on ogromne wrażenie. Szkoda tylko, że w tak niewielkim stopniu oddawał klimat gry.

Cyberpunk 2077 – Official cinematic trailer

CD Projekt znany jest ze świetnych zwiastunów, głównie do Wiedźmina (o tym więcej nieco później). Z Cyberpunkiem jest podobnie. Moim zdaniem absolutnym numerem jeden jest ten zaprezentowany na E3 w 2019 roku. Trwa konferencja Microsoftu, a my oglądamy kolejne imponujące CGI. Teoretycznie nie ma tam niczego ponad standardowy, wysoki poziom. Kiedy jednak wydaje się, że wszystko już zostało powiedziane, w ostatniej scenie pojawia się Keanu Reeves. To było zdecydowanie najbardziej ekscytujące wydarzenie targów E3. Nie tylko tych w 2020 roku, ale w ostatnich kilku latach. Oczywiście swoje zrobił późniejszy występ aktora na scenie konferencji Microsoftu, ale nie zmienia to faktu, że sam zwiastun zrobił niesamowite show.