Nowy Wilkołak z kategorią R. Zwiastun zapowiada krwawe widowisko

Film w reżyserii Leigh Whannella pt. Wolf Man, który najpewniej zostanie przetłumaczony przez rodzimych dystrybutorów na Wilkołak, otrzymał kategorię wiekową „R” ze względu na, uwaga, „krwawą, brutalną treść, makabryczne obrazy i wulgaryzmy”. Zainteresowani? Jest już pierwszy zwiastun.

Nowy Wilkołak z kategorią R

Whannell opisał swój film jako typowy horror, co wzbudziło zainteresowanie fanów gatunku. Nowy Wilkołak to mroczna reinterpretacja klasycznego filmu z wilczym potworem w roli głównej. Historia opowiada o mężczyźnie i jego rodzinie, którzy znaleźli się w potrzasku, uciekając przed śmiertelnym drapieżnikiem. Ma być sporo napięcia i przerażających scen, a widzowie będą siedzieć na krawędzi foteli – tak zapowiadają twórcy. Zwiastun też to oddaje.