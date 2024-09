Recenzja Pneumata - na bezrybiu i Pneumata jak Resident Evil

To, że coś mi tutaj nie pasuje zauważyłem już w pierwszej minucie zabawy. Bez żadnego wstępu gra wrzuca nas w wir wydarzeń. Bez wstępu czy przedstawienia sytuacji głównego bohatera. Po prostu otwieramy drzwi, a tam paczka z kasetą VHS. Na niej tajemnicze nagranie z latarnią w roli głównej. Tyle wystarczy protagoniście, aby ruszyć w nieznane i zbadać sprawę. Jakby tutaj wiele rzeczy było wyciętych w ostatniej chwili. Takie przynajmniej były moje pierwsze wrażenia. Później lepiej nie było. Ciężko mi nawet cokolwiek powiedzieć o fabule, bo jest ona tak lakoniczna, że można wręcz ją pominąć. Jeśli więc grać w Pneumate to raczej dla rozgrywki, a nie historii.

W warstwie mechaniki Pneumata to klasyczny Resident Evil. Rozgrywka to miks walki i eksploracji, w tym zbierania przedmiotów oraz zarządzaniem ekwipunkiem. Wszystkiego jest jednak wyraźnie mniej. Produkcja Capcomu znana jest chociażby z łączenia przedmiotów, co w Pneumacie jest sprowadzone do pojedynczych kombinacji. Z fantów też ograniczamy się głównie do tych związanych z walką i leczeniem. Mało jest więc szukania dźwigni czy specjalnych monet, aby gdzieś ich użyć. Troszkę to rozumiem, bo jednak nie sztuką jest ślepe kopiowanie lidera rynku. Mimo wszystko od samego początku czuć, że Pneumata to taki mały Resident Evil - akcenty stawia w dokładnie tych samych miejscach, ale robi to w wyraźnie mniejszej skali.

Nie przeszkadza to jednak w tym, że grając w Pneumate czuć ten specyficzny, residentowy klimat. Wszędzie warto zajrzeć, obejrzeć i spokojnie eksplorować okolicę. Ważne jest też odblokowywanie nowych przejść, a nie liniowe przechodzenie przez plansze. To jest dokładnie to samo, ale oczywiście w odrobinę skromniejszej formie. Grając często więc czułem tę specyficzną przyjemność, która towarzyszy mi też w serii Resident Evil. Uważam, że to wielki sukces dewelopera. Nie jest też tak, że Pneumata to biedna wersja hitu Capcomu, jak chociażby Daymare. To jest skromniejsze w środkach, ale nadal potrafi sprawić wiele przyjemności. Oczywiście twórcy nie ustrzegli się błędów. Absolutnie nie. O tym jednak później. Teraz musimy ustalić, że patrząc ogólnie Pneumata to półka niżej niż Resident Evil. Mimo wszystko nadal jest tak wysoko, że potrafi sprawić mnóstwo przyjemności fanom survival horrorów.

Walka wyprodukowana z drewna

Najważniejsze już ustaliliśmy - Pneumata to dobra gra w stylu Resident Evil. Teraz przejdziemy do tego dlaczego nadal dużo jej brakuje do hitu Capcomu. Zacznijmy od szalenie drewnianej walki. Broń jest mało precyzyjna i nie czuć odpowiedniej mocy. Często też zdarzało się, że nie zadawałem obrażeń, mimo że trafiałem we wroga. Bardzo mi brakowało tej satysfakcji z zaliczenia headshota, która jest podstawą w Resident Evil. Nie lepiej jest przy walce bronią białą. Ba, jest jeszcze gorzej. Tam już totalnie nie czuć kontroli nad sytuacją, o przyjemności nie wspominając. Nie rozumiem też dlaczego twórcy tak źle projektowali lokacje w niektórych miejscach. W efekcie zdarzało się, że przeciwnicy atakowali w plecy lub na bardzo małej przestrzeni. W połączeniu z kiepską mechaniką sprawia to, że przyjemność z rozgrywki drastycznie spada. To jeden z najsłabiej wykonanych elementów gry.