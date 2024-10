Recenzja filmu W płomieniach - horror z Pakistanu

Zarrar Kahn to przykład młodego (rocznik 1991) reżysera kina niezależnego, budującego karierę w oparciu o festiwale filmowe. Urodzony w pakistańskim Karaczi, wraz z rodziną dość szybko trafił do Kanady i wyszkolił się na filmowca. Nigdy jednak nie zerwał kontaktu z ojczyzną, za to nauczył się na nią patrzeć nieco inaczej. Dlatego jego obrazy koncentrują się na opowieściach o osobach, które w konserwatywnym wciąż Pakistanie mają w życiu mocno pod górkę. Droga twórcza artysty pokazuje też, jak kluczowa w tym procesie może być krótka forma – jego cztery etiudy zyskały na przestrzeni czterech lat tyle uznania, że wreszcie możliwa stała się realizacja obrazu pełnometrażowego. W ramach festiwalów w najróżniejszych zakątkach świata wyświetlany był już ponad 70 razy. Film W płomieniach pojawił się na kilku kluczowych imprezach, w tym zdobył dwie nominacje w Cannes, dzięki czemu Pakistan wybrał to dzieło jako swego kandydata do Oscara. To interesująca decyzja, biorąc pod uwagę tematykę.

Demony Pakistanu

W płomieniach (In Flames) w warstwie obyczajowej koncentruje się na tym, jak mocno rozjeżdża się powoli unowocześniane prawodawstwo z mocno konserwatywną tradycją Pakistanu. Obserwujemy to przede wszystkim przez pryzmat kobiet: Farihy (Bakhtawar Mazhar), wdowy z dwójką dzieci, i jej córki Mariam (rewelacyjna w swej debiutanckiej roli Ramesha Nawal). Dotychczas wielkim oparciem był dla nich ojciec Farihy, człowiek wpływowy, acz skromny (mimo wysokiego stanowiska w siłach porządkowych). Film zaczyna się od jego pogrzebu, momentu, w którym Fariha z Mariam i młodszym od dziewczyny Bilalem nagle zostają z długami i podważanym przez tradycję spadkiem. Sytuację dobrze oddają słowa życzliwego prawnika: W naszym systemie prawnym i kulturowym jest mało prawdopodobne, by córka dziedziczyła nieruchomość. (...) Kobiety boją się zgłaszać sprawy do sądu. Dlatego często są oszukiwane. Prawo mówi de facto, że córka może starać się dziedziczyć po ojcu, ale zwyczajowo skromny majątek trafiłby do brata zmarłego – który to oczywiście natychmiast przypomina sobie o rodzinie i altruistycznie oferuje im pomoc finansową. Fariha wierzy w jego dobre intencje. Mariam mu nie ufa. A Bilal? Bilal jest chłopcem spędzającym cały czas na mobilnych grach.