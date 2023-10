Troszkę strasznie, troszkę śmiesznie - recenzja filmu Vourdalak

Gdy ktoś nam mówi o kinie niezależnym, zwykle w głowie pojawia się skojarzenie „aha, czyli niski budżet”. W wypadku francuskiej produkcji Vourdalak będzie to skojarzeniem słusznym, acz niepełnym. To film o budżecie skrajnie niskim. Jeżeli do przedstawienia głównego potwora używa się kukły podobnej do tych, jakie da się nabyć w czasie Halloween w sklepach typu Flying Tiger lub Pepco, to wiedz, że coś się dzieje (cytując klasyka). Nie dajmy się jednak zwieść: Adrien Beau jest całkowicie świadomy tego, co robi, i budżetu, którym operuje.

Zderzenie z publicznością

Wspomniana taniość dotyczy więc elementów wykonania, lecz nie samego pomysłu na film. Artystyczna wizja twórcy, scenografia, z premedytacją specyficzny, nieco dziwaczny dla współczesnej widowni występ aktorów i aktorek bynajmniej tandetne nie są. Nawet owa kukła odnosi się do konkretnego stylu prezentowanego w europejskiej kinematografii kilka dekad temu. Straszno-śmieszna marionetka poruszana przez reżysera mówi też jego głosem, a Beau jest świetnym aktorem, doskonale operującym intonacją. Co ciekawe, wśród producentów przewija się Amazon Prime, więc być recenzowany film da się kiedyś zobaczyć w streamingu. Nim to jednak nastąpi (o ile nastąpi), jedyną okazją jest odwiedzenie warszawskiej dziewiątej edycji Splat!FilmFest, podczas której w przewidziano drugi seans filmu – w niedzielę 29 października o 21:30.