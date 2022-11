Recenzja filmu Enola Holmes 2. Wyjść z cienia Sherlocka

W najdrobniejszych szczegółach

Wydana w 2020 roku Enola Holmes okazała się wielkim hitem Netflixa, która szybko stała się jedną z najpopularniejszych produkcji platformy. Serwis odkupił prawa do dystrybucji filmu od Warner Bros. i z pewnością nie pożałowali tej decyzji. Od samego początku był tu potencjał na całą serię, którą można rozszerzyć spin-offami, więc druga część była w zasadzie jedynie kwestią czasu. Na premierę musieliśmy trochę poczekać, ale po ponad dwóch latach detektyw Holmes powróciła, aby rozwiązać nową sprawą, w której pomoże jej słynny starszy brat. Jeżeli polubiliście poprzednie przygody, to dwójka również powinna przypaść Wam do gustu, ale jeżeli kręciliście nosem podczas seansu pierwszego filmu, to i tak powinniście dać szansę Enoli Holmes 2, która naprawia część błędów poprzedniczki.