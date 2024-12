Recenzja filmu Beezel - straszna wiedźma w strasznym domu

Beezel to produkcja zrealizowana przez studio Epic Pictures – odpowiadające za takie horrory jak Terrifier, Book of Monsters czy antologia Satanic Hispanics. Z pewnością można powiedzieć o kilku niezłych pomysłach. Przede wszystkim twórcy, czyli reżyser i scenarzysta Aaron Fradkin oraz współscenarzystka Victoria Fratz Fradkin (która również wciela się w jedną z postaci), połączyli kilka nośnych aspektów – konwencję found footage, opowieść o przerażającej istocie, która liczy sobie tysiące lat, oraz o nawiedzonym domu, z którego koniec końców nikt nie ujdzie cało (a już na pewno nie o zdrowych zmysłach). Co więcej, jest to rzecz o nawiedzonym domu... z perspektywy nawiedzonego domu, sama opowieść zaś obejmuje 60 lat i kolejne generacje sprzętu nagrywającego.

Do pewnego stopnia mamy do czynienia z antologią „fikcyjnych nagrań”. Zmieniający się bohaterowie zamieszkujący domostwo przez kolejne lata mają do dyspozycji kamery i inne urządzenia nagrywające, które umożliwiają odbiorcom łączenie elementów układanki. Postacie się starzeją lub przybywają nowe, zło natomiast pozostaje to samo. Beezel składa się z ciekawego prologu i trzech nowel. Wypadają one lepiej lub gorzej, choć już nie tak interesująco jak wstęp, lecz trzymają pewien rzemieślniczy poziom. Wszystkie jednak mają taką samą konstrukcję fabularną i kończą się podobnie, stanowiąc swoisty restart historii, którą wciąż przerabiamy wraz z nowymi osobami. Całość generalnie nie rzuca na kolana (i jest to nader łagodne określenie), za dużo tu bowiem elementów, co to nawet przy sympatii do konwencji i zastosowanych technik zwyczajnie nie działają, gdyż widzowie mogą przewidzieć rozwój wydarzeń, albo wydają się absurdalne, a twórcy nie oferują niczego, co mogłoby wyprowadzić z błędu. Widzimy zaledwie kilka dekad i to w budynku bynajmniej nie zasługującym na wpis w rejestrze zabytków. Tymczasem dowiadujemy się, że egzystująca tam ślepa wiedźma jest istotą wręcz przedwieczną (pewna ważna kwestia w jej życiu ponawia się co trzy tysiące lat). Ale dlaczego zagnieździła się w tym domostwie? Jak tam trafiła? Wygląda na to, że zajmuje się jedynie zaspokajaniem głodu. Ot, taki humanoidalny pasożyt. Trochę to rozczarowujące, skoro mowa o pradawnym niebezpieczeństwie i używa się terminu „wiedźma”.

Film w rozkroku

Fradkin nieźle buduje klimat grozy, ale też zdarza mu się nieco przynudzać. Od czasu do czasu wykorzystuje technikę jump scare i trzeba przyznać, że trafiają się porządne horrorowe momenty... Niestety, problem pojawia się, gdy otrzymujemy zbliżenia wiedźmy. Potwór głównie śmieszy kuriozalną, mało przekonującą charakteryzacją, co w zestawieniu z poważnym nastrojem opowieści generuje dysonans poznawczy. Gwoli uczciwości – oczywiście nie można wykluczyć, że gdyby coś takiego rzeczywiście pojawiło się znienacka w naszej piwnicy lub sypialni, darlibyśmy się wniebogłosy (albo stracili głos z wrażenia). Jak by nie było, podczas seansu to nie działa. Monstrum budzi odrazę, nerwowy śmieszek, a nie strach. Roztrzęsione ujęcia z daleka działają znacznie lepiej. Może warto było przy nich pozostać? Po co bawić się w zbliżenia, jeśli się nie potrafi albo nie dysponuje odpowiednim budżetem? Z racji campowego efektu może lepiej było postawić na kpiarski ton, a nie bombastyczną powagę, która i tak zostaje złamana?