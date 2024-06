Recenzja F1 24 - bez dużych zmian na przyszłość się nie obejdzie...

F1 24 nie jest grą złą, a raczej zrobioną na szybko – Codemasters musi się wziąć porządnie do roboty jeśli seria ma być czymś więcej niż tytułem do zgarniania kasy z mikrotransakcji.

Zasadniczo przez te wszystkie lata (od gry F1 2009 na PlayStation Portable) miałem wrażenie, że Codemasters z małymi wyjątkami cały czas stara się rozwijać. Tym bardziej, że F1 2020 było prawdopodobnie najmocniejszą odsłoną serii w historii ze względu na przeróżne zmiany oraz całą masę zawartości do ogrywania. Zresztą, sam również tak od edycji z 2021 roku zastanawiałem się, w którą stronę pójdzie Codemasters po przejściu pod opiekę Electronic Arts. Przyszły więc edycje 2022 i 2023, w których to o wiele większy nacisk został położony na tzw. F1 World, a wraz z nim pojawiły się elementy kosmetyczne oraz inne dodatki pozornie zbędne dla graczy. Eksperyment wygląda na to, że nie wypalił w stu procentach… ale w tym roku postanowiono zrobić pewne rzeczy jeszcze inaczej.

Z F1 24 jest natomiast tak, że o ile jeździ się całkiem dobrze, to trzeba sobie zadać pytanie – czy zawartość gry jest współmierna do ceny, którą sobie twórcy za nią życzą?

Trochę nowości i sporo elementów, których nie ruszono.

Zacznę może od tego, co zasadniczo wypada nieźle w F1 24 – kariera kierowcy to dobry kierunek dla tych, którzy chcą się skupić wyłącznie na sobie, a nie na zespole. Tak właściwie jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, iż jest to praktycznie ta sama kariera wzbogacona o takie elementy jak możliwość cichego negocjowania kontraktów, rozwoju statystyk na podstawie wykonywanych zadań na torze oraz poza nim, a także rywalizacji na trzech różnych poziomach… to całość wychodzi na plus.

Problem w tym, że właściwie o ile Codemasters skupiło się na pojedynczym graczu (lub karierze w parach), to ostatecznie ucierpiał na tym tryb My Team. W tym bowiem jakichkolwiek zmian niestety nie znaleziono, a prawda jest taka, że z powodzeniem można było je przenieść do „trybu managerskiego” niekoniecznie od strony zarządzania jedenastym zespołem, ale nawet zespołem ze stawki. Inną sprawą jest fakt, że niejako porzucenie trybu zespołowego przez Codies może wynikać z tego, iż aktualnie elementów kosmetycznych do dostosowania swojego zespołu oraz kierowców jest niewiele. Wynika to z tego, iż spora część z nich (nawet tych domyślnych w poprzednich edycjach serii) wylądowała w sklepiku do zakupienia za walutę premium. Oznacza to, że żeby zdobyć cokolwiek dla siebie trzeba będzie albo czekać na specjalne wydarzenia w trybie Kariery Wyzwań, albo wydać pieniądze i kupić PitCoiny. Jednak to nie jest pierwszy raz, gdy gry od Codemasters mają problemy z elementami kosmetycznymi w swoich grach. Gdyby one jeszcze były jakoś wyróżniające nasz zespół spośród tłumu, ale tak nie jest.

Wracając jednak do Kariery Wyzwań, to właściwie pomysł na ten element zabawy jest bardzo podobny jak w przypadku Kariery Kierowcy. Różnica jest taka, że tutaj dostajemy konkretnego kierowcę oraz zadania do wykonania. Za wykonanie ich dostajemy dodatkowe elementy kosmetyczne oraz dodatki do F1 World, który również w porównaniu z poprzednim rokiem raczej nie uległ zmianom. Nadal tworzymy coś na kształt swojego zespołu pomieszanego z systemem znanym z EA Sports FC czy UFC 3 wzmacniając nasz samochód oraz współpracowników. Najgorsze jest w tym jednak to, że rozgrywanie wyścigów z poziomu AI nadal sprawia niewiele frajdy, a zabawa w trybach sieciowych z wykorzystaniem tego systemu jest lekko mówiąc… powtórką z Ultimate Team.

Zresztą sam fakt dodania do gry FanZone oraz możliwości zdobycia dodatkowych zasobów w ramach lubianej przez siebie drużyny lub kierowcy również bez większego pomysłu na ten element zwyczajnie nie ma większego sensu. Gdyby chociaż gracze dzięki temu dostali coś w rodzaju malowania zespołowego, kombinezonu czy kasku kierowcy na start do zabawy. Ostatecznie jednak nic poza „graniem pod rankingi” oraz wybieraniem kto będzie przed kim w wyścigu nie ma.

To jak z tym modelem jazdy jest?

Najbardziej palącą kwestią w przypadku nowej części gry o F1 jest odświeżony model jazdy, a wraz z nim nowy system zawieszenia oraz odwzorowania zachowania opon w suchych i mokrych warunkach.

Idąc jednak krok po kroku odpowiem od razu na jedną rzecz – nie, nie wiem jak zachowywały się samochody w czasie betatestów, więc trudno jest mi porównać to co było przed przemierą z tym, co się pojawiło wraz z pierwszą aktualizacją w dniu premiery. To co jednak wiem na bank to fakt, że zdecydowanie lepiej gra się w F1 24 na padzie niż w ubiegłym roku, choć to w dużym stopniu zasługa niesamowicie wysokiego poziomu docisku aut w zakrętach. Dzięki kilku zmianom zachowanie samochodu chociażby w trakcie atakowania krawężników jest bliższe temu, jak zachowują się auta w wyścigach.

Nadal jednak trzeba mieć z tyłu głowy fakt, iż w przypadku serii F1 od Codemasters mamy tutaj do czynienia z grą będącą dla graczy o różnym poziomie wtajemniczenia. Dlatego też nie dziwi mnie fakt, iż aktualny model jazdy nadal jest daleki od prawdziwej symulacji i oferuje jedyne kilka elementów, które mogą go przypominać. Dla przykładu – nowy model symulacji zużycia się opon zdecydowanie lepiej potrafi wskazać po której stronie auta opona obrywa najbardziej (dobrze to widać na torze w Bahrainie). Podobnie dopiero po kilku okrążeniach temperatura oraz wstępne starcie się bieżnika sprawiają, że samochód jest w stanie pojechać nieco sprawniej. Podobny system działa chociażby w Assetto Corsa Competizione.