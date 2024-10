Recenzja A Quiet Place: The Road Ahead - To nie jest cichy hit roku

Horrorów powstaje tak dużo, że w sumie niezłym pomysłem jest skorzystanie ze znanej licencji. Czy jest nią Ciche miejsce to jednak inna sprawa. Pierwszy film można obejrzeć na Netflixie (jest też sequel na Amazon Prime oraz tegoroczny prequel), a jego pomysłodawcą (a także reżyserem i odtwórcą głównej roli) jest znany z The Office John Krasinski. Obok niego występuje Emily Blunt, dopełniając całkiem niezłą obsadę. Pomysł na ten świat jest dosyć prosty i moim zdaniem bardzo odświeżający. Na Ziemi pojawiają się niezwykle wyczulone na dźwięk potwory. Mimo że ślepe, sprawiają że ludzkość musi żyć w kompletnej ciszy. O tym właśnie jest firm - o wyeliminowaniu każdego, najdrobniejszego dźwięku i fatalnych konsekwencjach choćby drobnego upadku jakiegoś przedmiotu.

Mimo że film przyzwoity, do klasyki gatunku zaliczyć go na pewno nie można. Mimo wszystko studio Stormind Games zdecydowało się skorzystać właśnie z niego. Czy słusznie? Myślę, że licencja nie jest jeszcze na tyle mocno zakorzeniona w świadomości fanów horrorów, aby sięgnęli po cyfrową adaptację tak chętnie jak zrobiliby to z Obcym czy Piątkiem Trzynastego. Może więc kluczem do sukcesu okaże się sam pomysł? Przyznam, że w zalewie bardzo podobnych do siebie horrorów dobrze jest czasami zagrać w coś, co jest zupełnie inne i podchodzi w odmienny sposób do rozgrywki. Tylko czy na tym nie kończą się plusy?

O ile w filmie widzimy rodzinę z kilkorgiem dzieci, tak gra opowiada o młodej kobiecie, której z początku towarzyszy partner. Poznajemy ich w czasie szabrowania jednego z budynków. Prolog pełni tutaj rolę fabularnego wstępu, który nie tylko przedstawia bohaterów, ale też pozwala wczuć się w klimat. To dosyć standardowe podejście game designerów, którzy z początku mocno skupiają się na atmosferze i wtopieniu się w świat, a dopiero później zmieniają rozgrywkę tak, aby mechaniki wychodziły na pierwszy plan. Początek może więc sugerować, że The Road Ahead to klasyczny, fabularyzowany walking simulator, w którym poruszamy się jeszcze wolniej niż zwykle. Tak, ale też nie do końca. Na poziomie historii z kolei… fani filmu poczują déjà vu. Nic nie chcę spoilować, ale jednak twórcy wyjątkowo sporo wyciągnęli z netflixowego oryginału. Nie będę oceniać czy to dobrze czy nie, po prostu stwierdzam fakt. Na pocieszenie pewne elementy fabularne są w grze poprowadzone w zupełnie inny sposób i prowadzą do odmiennych wydarzeń.

Mimo że początek gry i filmu są bardzo podobne, im dalej w las tym więcej różnic. The Road Ahead przede wszystkim pokazuje kilka scen sprzed pojawienia się potworów, aby lepiej zaprezentować motywacje bohaterów. Robi to całkiem nieźle, chociaż pewne wątki, głównie z początku, są moim zdaniem nieco przesadzone po to, aby podróż głównej bohaterki miała uzasadnienie. Później jednak jest nieco lepiej. Mimo że historii nie ma zbyt wiele, ostatecznie jest ona przyzwoitym dodatkiem. Tym bardziej, że mimo wyraźnych podobieństw, fabuła jako całość zmierza w zupełnie inną stronę niż pierwszy film. Bohaterowie też znacznie częściej ryzykują ciche dialogi, co również jest sporą zmianą względem oryginału.

Bądź cicho i zamknij drzwi!

Pomysł na świat w absolutnej ciszy jest ciekawy, ale też powoduje pewne problemy. W końcu każdy nasz ruch generuje hałas. Kilka mechanizmów growych jest więc w pewnej sprzeczności z logiką świata. Przykładowo po prologu trafiamy do szpitala, który zamieszkuje protagonistka z grupą innych osób. Nie rozumiem więc po co oni zamykają wszystkie pokoje, skoro później trzeba je powoli i cicho otwierać. W tym etapie możemy też natrafić na głośne przedmioty (np. puszka) ustawione dosłownie na środku pomieszczenia. Ma to oczywiście zadanie budowania napięcia i wymuszania na graczu ciągłej uwagi, ale jednak z punktu widzenia logiki można było oczekiwać, że akurat ten szpital przygotowany jest do tego, aby tłumić dźwięki.