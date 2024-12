Raz a dobrze - recenzja Animal Crossing: Pocket Camp Complete

Staropolskie porzekadło głosi, że "za darmo to uczciwa cena". Animal Crossing na smartfony niedawno przestał być "darmowy", co wcale nie oznacza, że nie warto w niego zainwestować. Raz a dobrze.

O samej grze nie będę się rozpisywał, gdyż wszelkie niezbędne informacje i rzetelną ocenę wersji "darmowej" znajdziecie w naszej poprzedniej recenzji. W poniższym tekście skupiam się na udzieleniu odpowiedzi na pytania, co się zmieniło w edycji Complete i czy pójście w kierunku premium było dobrym ruchem?



Zgodnie z (tragiczną dla niektórych) zapowiedzią serwery Animal Crossing: Pocket Camp zostały wyłączone pod koniec listopada. Ale już na początku grudnia w cyfrowym sklepie na urządzeniach z Android/iOS pojawiła się gra Animal Crossing: Pocket Camp Complete, oferowana w cenie 49,99 zł. Brzmi nieźle, ale trzeba zaznaczyć, że jest to cena promocyjna, gdyż po dwóch miesiącach od premiery ma być ona dwukrotnie wyższa. A to już całkiem sporo jak na standardy komórkowego grania premium. Weterani Animal Crossing: Pocket Camp (f2p) mogli przenieść stan gry po przesiadce na wersję Complete pod warunkiem, że zawczasu połączyli "sejwa" ze swoim kontem Nintendo. Obecnie nie jest to już możliwe.

Animal Crossing: Pocket Camp Complete przede wszystkim zrywa z ekonomią opartą na mikrotransakcjach i ograniczaniem pewnych elementów rozgrywki tak, by "zachęcić" gracza do wykupienia pakietu przyspieszającego wytwarzanie przedmiotów itp. W Complete nie zobaczymy więc Leaf Tickets, które były odpowiednikiem realnej waluty. Nie oznacza to jednak, że nasz bohater płaci teraz wyłącznie Bellsami, znanymi z konsolowych wersji Animal Crossing. Leaf Tickets zniknęły z Pocket Camp, ale w ich miejsce wprowadzono Leaf Tokens, które służą do zakupu wszelkiego rodzaju gadżetów, elementów terenu itp. niedostępnych za "dzwonki". Tokeny w przeciwieństwie do Biletów oczywiście nie drenują naszego portfela. Zdobywamy je w trakcie gry i to w całkiem dużych ilościach bez większego wysiłku. Co więcej, w Complete zmieniła się też wartość liściastej waluty. Dla przykładu, kiedyś za jedno ciastko z wróżbą trzeba było zapłacić 50 Leaf Tickets. Teraz taki smakołyk kryjący losowy przedmiot kosztuje zaledwie 5 Leaf Tokens.

Jedziemy na obóz?

Przejście z Tickets na Tokens i wszystko, co się z tym wiąże, to wbrew pozorom spora rewolucja. W płatnej wersji gry bez trudu (i dodatkowych kosztów) zyskujemy dostęp do masy pożądanych obiektów, łącznie z elementami do modyfikowania topografii przestrzeni życiowej naszych obozowiczów. Każdy, kto grał w dowolne Animal Crossing, zdaje sobie sprawę, ile czasu wymaga wybudowanie dróg, wzniesień itp. W Animal Crossing: Pocket Camp Complete zostało to bardzo ułatwione, co dla mnie jest dużym plusem, bo mogę stosunkowo szybko bawić się w projektanta na całego.