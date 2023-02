Nowoczesne technologie w transporcie e-commerce: innowacje zmieniające zasady gry

Dowiedz się, jakie technologie stoją za tym, że zamówione przez ciebie towary docierają do ciebie szybciej i bezpieczniej, niż kiedykolwiek wcześniej.

Sztuczna inteligencja jest już tak zaawansowana, że potrafi kierować samochodem. Oczywiście, nie jest to takie pewne, bo tylko człowiek potrafi się odpowiednio zachować w nietypowych sytuacjach, ale może to być prawdziwa rewolucja w branży transportowej.

Dzisiejsza technologia umożliwia dostarczanie towarów metodami, które do tej pory widzieliśmy tylko w filmach science-fiction.

System Geofencing z kolei umożliwia zaplanowanie wirtualnej trasy. Wyznacza ją w sposób inteligentny, to znaczy uwzględniając roboty drogowe i inne czynniki, które mogłyby spowodować opóźnienia. Dzieli on różne obszary na strefy i informuje, gdy kierowca opuści którąś z nich. Wyznacza też miejsca załadunku i rozładunku oraz pozwala śledzić samochód nawet w przypadku kradzieży.

Współczesne komputery są już tak zaawansowane, że same, na podstawie wielu czynników, mogą ustalić najlepszą trasę i ominąć przy tym często zakorkowane, czy remontowane drogi.

Podstawą współczesnego transportu jest telematyka. To nic innego jak połączenie telekomunikacji z automatyką. Dzięki temu transport jest bardziej zautomatyzowany, a osoba odpowiedzialna za logistykę nie musi robić wszystkiego samodzielnie.

Szukasz nowego pada do gry lub masz ochotę kupić sobie gamingowe słuchawki ? E-commerce sprawia, że już nie musisz chodzić po sklepach. Wystarczy, że usiądziesz przy komputerze, aby mieć dostęp do wyboru setek ofert. Skupmy się jednak na tym, czego, jako klienci, nie widzimy, a co sprawia, że zamówione produkty do nas błyskawicznie docierają. Jaki wpływ na transport ma nowoczesna technologia?

Często nie doceniamy, jak technologia ułatwia nam życie, bo staje się dla nas czymś oczywistym. Najlepszym przykładem może być automat paczkowy . Dzięki niemu nie musimy stać w długich kolejkach na poczcie lub siedzieć w domu w oczekiwaniu na kuriera. Często jednak nie dostrzegamy innych nowinek technologicznych, sprawiających, że nasza przesyłka dociera do nas znacznie szybciej.

Obecnie zdarza się również, że do dostaw używane są również drony, umożliwiają dostarczenie towarów w miejsca, które są niedostępne dla samochodów.

Nowoczesne technologie zwiększające bezpieczeństwo

Twórcy nowoczesnych technologii nie skupiają się jednak wyłącznie na zwiększeniu szybkości dostarczania towarów. Równie ważne, a może nawet ważniejsze, jest dla nich zadbanie o bezpieczeństwo kierowcy oraz innych uczestników ruchu drogowego.

Electronic Brake System

EBS pomaga znacznie usprawnić proces hamowania. W załadowanym busie, a szczególnie w tirze, nie jest to tak prosta sprawa, stąd tak ważne jest zatroszczenie się o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, którzy w zderzeniu z tirem mają niewielkie szanse.

Electronic Brake Force Limitation

EBL to kolejny system ulepszający hamowanie. W tym przypadku polega on na tym, że komputer ustala siłę hamowania każdej osi, uwzględniając jej obciążenie przez załadowane towary. Sprawia to, że samochód dostawczy hamuje równomiernie i mniejsza jest szansa, że wykona nieprzewidziany, niebezpieczny manewr.

Już dzisiaj dzieje się to, co jeszcze dziesięć lat temu nawet nie przyszłoby nam na myśl. Dynamika zmian pozwala przypuszczać, że to nie koniec, ale wręcz, być może, dopiero początek rewolucji w branży transportowej.