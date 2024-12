Najlepsze nieznane gry 2024 roku - 10 hitów, o których pewnie nie wiesz

Rok kończymy podobnie jak poprzedni, a więc od sprawdzenia najlepszych gier… o których pewnie nie wiecie. Tak się składa, że nowych rzeczy wychodzi tak dużo, że ciężko poznać wszystko. Bez echa przechodzi więc wiele fantastycznych tytułów.

Naszym zadaniem jest to, aby takie perełki nie zostały całkowicie pominięte. Dlatego teraz pochylimy się nad tym tematem. Wybór dziesięciu nieznanych hitów roku opiera się na średniej na Metacritic. Oczywiście ten wskaźnik nie jest idealny, ale lepszego nie ma. Chciałem też być w miarę możliwości obiektywny. Pominąłem również gry, które mają średnią z mniej niż 10 recenzji, aby nie pojawiło się nic z przypadku.

10 najlepszych gier 2024 roku, o których nie wiesz

10. Minds Beneath Us - średnia 86%

Zaczynamy od propozycji skrojonej pod współczesne czasy, w których temat rozwoju AI często dominuje w debacie publicznej. O konsekwencjach stosowania sztucznej inteligencji jest właśnie Minds Beneath Us. Studio BearBoneStudio przygotowało przygodówkę science fiction nastawioną na narrację i pełną mocnych wrażeń historię. Ten emocjonalny rollercoaster buduje nie tylko świetnie napisany scenariusz oraz wyraziste postacie, ale też niesamowita muzyka czy dopracowane animacje. Na najwyższe uznanie zasługuje również oprawa wizualna. Wszystko tutaj jest tak udane, że fani dobrych historii, zwłaszcza w klimacie sci-fi, powinno zwrócić uwagę na Minds Beneath Us.

9. ANTONBLAST - średnia 87%

Całkowicie zmieniamy klimat. ANTONBLAST na screenach nie wygląda zbyt zachęcająco, ale opinie recenzentów oraz graczy sugerują, że jednak warto dać szansę tej grze. Pod mało atrakcyjną oprawą wizualną kryje się niezwykle dynamiczny platformer, w którym pierwsze skrzypce gra destrukcja. Wygląda to jak budżetowa kreskówka, ale w praktyce jest to bardzo szybka, wymagająca i nieprzewidywalna produkcja w sam raz dla tych, którzy lubią bardziej staroszkolne podejście. Na tym też polega sukces ANTONBLASK - klasyczna formuła w nowoczesnym wydaniu, adekwatnym do współczesnych wymagań. To zapewniło studiu Summitsphere duży sukces.

8. Halls of Torment - średnia 87%

Sukces Vampire Survivors sprawił, że wielu deweloperów zaczęło tworzyć klony, próbując powtórzy ten sukces. W sumie nikomu się nie udało. O Halls of Torment można jednak powiedzieć, że przynajmniej zbiera imponujące opinie. Na pewno swoje robi wciągająca mechanika roguelike’a. Myślę jednak, że graczom spodobała się mroczna oprawa wizualna mocno przypominające stare części Diablo. W końcu fabuła opowiada dokładnie o zejściu do podziemi i zabijaniu kolejnych hord demonów. Sukces Halls of Torment to też prostota. To nie jest ogromna i droga gra ze skomplikowanymi rozwiązaniami. Zamiast tego mamy tylko to, co w takim survivalu jest potrzebne. Sprawdza się to fantastycznie.